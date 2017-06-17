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Телемедицина не заменит традиционных форм медицинского обслуживания

17.06.2017
Фото: Игорь Чунусов

15 июня в Государственной думе прошел первое чтение «закон о телемедицине» - законопроект № 174692-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам применения информационно-телекоммуникационных технологий и введения электронных форм документов в сфере здравоохранения».

Изначальная версия законопроекта о телемедицине претерпела существенные изменения и стала менее консервативной, такое мнение высказал генеральный директор компании «РМИ Партнерс» Владимир Гурдус, выступая на конференции «Телемедицина в России: новый виток в развитии отрасли»: «Сейчас этот закон имеет уже достаточно либеральный характер. Минздрав включил в него возможности консультаций врача с пациентом, врача с врачом, возможности проведения дистанционных консилиумов, электронные рецепты, отдельный блок посвящен созданию единой медицинской информационно-аналитической системы, — отметил он в своем выступлении. — Если закон будет принят в том виде, в котором он прошел первое чтение, это станет уже законодательным требованием, обязательным к использованию».

Многое из того, что легализует ФЗ о телемедицине, практикуется уже сейчас, заметил эксперт: например, видеоконсультации региональных врачей с коллегами из федеральных медицинских центров, дистанционный мониторинг состояния пациентов. Кроме того, в частной и ведомственной медицине уже многие годы практикуется ведение электронных медицинских карт – историй болезни пациентов, отправка им на электронную почту результатов анализов и назначений врача. К этому подходит и государственная медицина: пока в виде пилотных проектов в некоторых городах запускается сервис личного кабинета пациента на региональных порталах госуслуг. Эксперты и разработчики единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС) подчеркивают, что процесс создания единого информационного медицинского пространства идет из регионов, путем создания региональных ИАС, которые затем будут объединены в общую систему.

«Телемедицина, конечно, не может заменить обычную медицину: пациент не сможет по телевизору сдать кровь или сделать себе операцию, — рассуждает Гурдус. — Но проблему повторного визита, динамического наблюдения хронических пациентов точно можно решать с помощью телемедицинских технологий и частично это уже делается».

Эксперт считает, что внедрение возможностей телемедицины в повсеместную практику позволит существенно поднять качество и доступность медицинской помощи, кроме того, может повлечь большие изменения в организации здравоохранения, перераспределить ресурсы. Предстоит определить источники финансирования телемедицины, отчего будет зависеть – останется ли она платным сервисом или войдет в систему ОМС. По словам Гурдуса, в США из государственного бюджета финансируется порядка 60% телемедицинского рынка, остальное оплачивается страховыми компаниями и пациентами. Предстоит выработать стандарты качества, сертифицировать приборы, используемые в телемедицине, в том числе персональные девайсы.

Для того, что бы дистанционные медицинские услуги попали в ОМС, они должны быть вписаны в клинические рекомендации и стандарты оказания медицинской помощи, считает председатель комитета «Интернет+медицина» Института развития интернета Георгий Лебедев. «После того, как закон будет принят, перед нами встанет задача разработать пакет подзаконных актов, которые позволят регулировать отношения врача и пациента – это, прежде всего, правила оказания телемедицинских услуг, — отметил Лебедев. — Такой документ должен выйти из недр Минздрава, его задача - регламентировать вопрос идентификации врача: пациент должен быть уверен, что перед ним настоящий врач. Для этого нужно сформировать регистр врачей, где будут представлены их портфолио с описанием их клинической практики». ТМ-технологии легко помогут решить проблему контроля качества при дистанционном консультировании – это может быть видеозапись сеанса связи пациента с врачом.

Директор института хирургии им. А.В. Вишневского Амиран Ревишвили полагает, что введение телемедицины в обязательную практику позволит на 50% снизить смертность больных, нуждающихся в регулярном наблюдении врача, тем более, что в стране с такими огромными расстояниями как наша, связь с врачом через интернет может стать спасением для «тяжелых», малоподвижных пациентов.

«Половина смертей в год в России происходит по причине сердечно-сосудистых заболеваний, из них половина или 350 тысяч человек умирают от аритмии, 400 человек переносят инсульты. Ежегодно мы ставим 80 тыс. имплантатов, которые требуют постоянного мониторирования, — отметил Ревишвили. — Сегодня мы нелегально занимаемся вопросами передачи такой информации от пациента к врачу, и это никак не оплачивается. Мы сможем на 50% сократить вызовы и настолько же – снизить смертность населения с имплантатами».

Как ожидают эксперты, закон о телемедицине будет принят до конца весенней сессии (то есть, до конца июля). Впрочем, даже если столь желанный многими закон будет оперативно запущен в действие, потребуется немало усилий, чтобы научить и мотивировать многих врачей на местах пользоваться возможностями информационных технологий.

Автор: Екатерина Чалова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
телемедицинские технологии
Фармвестник-ТВ
14.06 «У редакционного камина» с Дмитрием Ефимовым
13.06 «ФармNEWS»: РАФМ: «Новая логистика против старой дистрибуции. Причины. Преимущества. Недостатки»
08.06 «Актуальное интервью» с Игорем Крыловым
07.06 «Актуальное интервью» с Дмитрием Морозовым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
Помогал детям и баста
В I квартале объем закупок УЗИ-аппаратов в России снизился на 9,2%
Правда в глаза
Current issue #20, 2017
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