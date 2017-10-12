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Лента · В России
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«Такеда» отмечает 5-летний юбилей завода в Ярославле

12.10.2017

ООО «Такеда Фармасьютикалс» отмечает 5-летний юбилей завода в Ярославле. Современное фармацевтическое предприятие, построенное в 2012 году, было создано «с нуля» в рамках инвестиционного проекта стоимостью более 75 млн. евро. На этапе инвестиций и по окончании строительства завод стал одной из первых производственных площадок, открытых зарубежными фармацевтическими производителями в России.

Сегодня завод «Такеда» является одним из ключевых участников Ярославского фармацевтического кластера. Производственные мощности позволяют выпускать до 60 млн ампул и более 3 млрд таблеток в год в рамках полного цикла. На заводе в Ярославле производятся такие лекарственные препараты как: Кальций-Д3 Никомед, Кардиомагнил, а также таблетированная и инъекционные формы препарата Актовегин.

Вся продукция завода с момента начала производства соответствует российским и международным требованиям GMP. Одним из первых фармацевтических предприятий в России завод «Такеда» стал обладателем российского сертификата GMP. При этом на заводе также реализована система соответствия международным стандартам качества, действующая на предприятиях компании по всему миру.

«Сегодня мы отмечаем первый юбилейный рубеж в развитии российского завода компании. Эта дата означает для нас не только возможность подвести первые итоги, а они значительны. Здесь стоит отметить, что 5 лет - это выполнение обещаний, данных правительству по локализации; выпуск собственной продукции по строжайшим стандартам качества; новые рабочие места; создание уникального коллектива на заводе и образовательные инициативы в Ярославской области по подготовке кадров для фармотрасли, - говорит Андрей Потапов, генеральный директор «Такеда Россия», глава региона СНГ. – Но эта же дата означает также, что мы переходим на новый этап. Сегодня в планах компании локализация на заводе уникального по технологии производства онкологического препарата. Этот продукт является собственной научной разработкой и защищен соответствующими патентами. Мы рассчитываем, что сможем вывести его на российский рынок и одновременно сделать доступнее для российских пациентов за счет собственного производства. На новом этапе развития завод также стал участником пилотного этапа проекта по созданию автоматизированной системы мониторинга движения лекарств в Российской Федерации. Все это говорит о нашей готовности развиваться и делать больше для наших пациентов».

«Такеда» станет одной из первых компаний, которая реализует проект с полностью автоматизированным нанесением серийных номеров (КИЗов, контрольных идентификационных знаков) и автоматизированной агрегацией. Первые пилотные серии маркированной продукции были выпущены в октябре этого года.

Внедрение автоматизированной системы мониторинга маркированных лекарственных препаратов, является приоритетным проектом, утвержденным президиумом при Президенте РФ по стратегическому развитию, и реализуется совместными усилиями Росздравнадзора и Федеральной налоговой службы. Одна из его ключевых целей - защита рынка лекарственных средств от контрафактной и недоброкачественной продукции. По контрольному знаку, который наносится на упаковку в формате 2D-кода, любой потребитель в аптеке сможет с помощью сканеров или специализированного приложения в мобильном телефоне отследить путь лекарства от производителя до аптеки, а значит быть уверенным в его происхождении и качестве. Для производителя эта инициатива означает возможность вести более четкий контроль за всей цепочкой продаж и эффективно управлять товарными запасами.

«Новые задачи, которые сейчас стоят перед заводом, требуют новых подходов. Мы постоянно совершенствуемся, чтобы быть лидерами в вопросах соблюдения стандартов GMP, отвечать растущим запросам отрасли и рынка. Приоритетом для нас всегда будет качество продукции, - говорит директор завода «Такеда» в Ярославле Мачей Фабяньчык. – В настоящее время все наши усилия направлены на будущий запуск производства инновационных препаратов, что потребовало создания «с нуля» новых производственных участков, и расширения производственных мощностей; а также на внедрение новой маркировки на все выпускаемые заводом продукты компании в рамках пилотного государственного проекта».

Источник публикации: Takeda Pharmaceutical

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Метки
Takeda Pharmaceutical Co.
Компании
Takeda Такеда Россия-СНГ входит в состав Takeda Pharmaceutical Company Limited (Takeda) с сентября 2011 года. Как крупнейшая фармацевтическая компания в Японии и один из мировых лидеров индустрии, Takeda придерживается стремления к улучшению здоровья пациентов по всему миру путем внедрения ведущих инноваций в области медицины.
Фармвестник-ТВ
11.10 «Актуальный репортаж»: IX Международная конференция «Что происходит на фармацевтическом рынке?»
10.10 «У редакционного камина» с Сергеем Цыбом
09.10 «7 дней за 7 минут» с Олегом Астафуровым
06.10 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 22
СВЕЖИЙ НОМЕР
Октябрь №32
Результаты проверок GMP российских и зарубежных инспекторатов часто отличаются
Революции не будет
Расходы на лекарства из бюджетов всех уровней в следующем году могут остаться на уровне 2017 года
Фармацевтический рынок России традиционно демонстрирует аномальные тренды
Эксперты рассчитывают на межведомственный пересмотр проекта методики определения предельных отпускных цен на лекарства
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