Свердловская область: у директора ГУПСО «Фармация» конфликт с юридической службой

Юристы ГУП СО «Фармация» заявили, что руководитель их предприятия Наталья Обухова действует в интересах конкурирующей аптечной сети «Радуга», и ее деятельность приносит государству убытки. В региональном Минздраве уверяют, что претензий к компании нет, и объясняют скандал конфликтами в коллективе.

Сергей Хомяков, глава юридической службы ГУПа, и юристконсульт Павел Акулов собрали брифинг и сообщили журналистам, что директор «Фармации» Наталья Обухова работает на конкурентов.

«Мы можем документально подтвердить аффилированность руководства с группой компаний «Радуга» (ООО «АВК-Альянс»), – сказал, в частности, г-н Акулов.

Такие же обвинения в адрес «Радуги» прозвучали в марте текущего года, когда стало известно, что Министерство по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО) увольняет прежнего директора «Фармации» Галину Жуковскую. В ведомстве сообщили, что причиной увольнения стало «неисполнение государственного контракта в части обеспечения жителей Свердловской области лекарственными средствами». По версии сотрудников ГУП СО «Фармация», владелец конкурирующей фирмы «АВК-Альянс» Александр Серебренников воспользовался административным ресурсом, чтобы назначить на место Жуковской своего сотрудника Наталью Обухову, которая прежде 20 лет работала в ГУПе (последняя должность – коммерческий директор).

Это произошло после того, как «Фармация» выиграла тендер на поставку медикаментов для свердловских льготников – предыдущие шесть лет в конкурсе побеждала «АВК-Альянс». В ходе торгов цена контракта снизилась на 116,5 млн руб. — с 337,76 до 221,274 млн руб.

«Аукцион мы взяли с дисконтом больше 100 млн руб., соответственно, эти деньги не попали в карман г-на Серебренникова (гендиректор ГК «Радуга» – прим. ред.), и он нашел способ нейтрализовать конкурирующую компанию», – пояснил «ФВ» Павел Акулов. – Теперь директор «Фармации» получает инструкции от «Радуги». Прежние сотрудники отдела госзакупок ГУПа уволены, а их места заняли выходцы из «Радуги».

По словам юристов ГУПа, из-за действий первого руководителя «Фармация» понесла в 2017 г. около 25 млн руб. убытка. Сергей Хомяков говорит, что директор предприятия умышленно разваливает работу оптового звена. Об этом, по его словам, свидетельствует намерение кадровой службы сократить численность складского персонала с 115 до 19 чел. Кроме того, добавляет Павел Акулов, г-жа Обухова распорядилась поднять оптовые цены на медикаменты, после чего клиенты начали отказываться от сотрудничества с «Фармацией». О каких именно заказчиках идет речь, он не уточнил.

28 августа юристы «Фармации» создали на предприятии профсоюз, призванный отстаивать права трудящихся. Председателем стал Павел Акулов. По словам Сергея Хомякова и Павла Акулова, в тот же день руководство компании объявило, что они оба уволены «по соглашению сторон», а 29 августа их электронные пропуска оказались заблокированы.

«Мы с трудом попали на предприятие и обнаружили, что в нашем служебном помещении был обыск – все бумаги в беспорядке, системные блоки компьютеров изъяты, а по пятам за нами ходят неустановленные личности – то двое, то четверо», – пояснил г-н Акулов.

В Министерстве здравоохранения Свердловской области к скандалу в ГУПСО «Фармация» отнеслись философски.

«Фейковых новостей в СМИ сегодня множество, – пояснил «ФВ» министр Игорь Трофимов. – Но для нас главное, чтобы предприятие своевременно обеспечивало больных льготными препаратами. Сейчас к «Фармации» нет претензий ни по одной программе. Что касается внутренних конфликтов в коллективе, пусть их улаживает руководство компании – там есть директор, замдиректора и еще куча начальников».

Пресс-секретарь МУГМСО Юлия Вершецкая сообщила «ФВ», что говорить об убытках ГУПСО «Фармация» еще преждевременно – финансовые итоги будут подводить в конце года, тогда и выяснится, насколько эффективно работает предприятие.

Получить комментарий Натальи Обуховой пока не удалось.

ГУП СО «Фармация» создано в 1992 году. В составе предприятия работает 96 аптечных учреждений в Екатеринбурге и городах области. Численность сотрудников – 600 чел. Выручка компании за 2016 год составила 1,8 млрд рублей.