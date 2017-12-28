Суд оставил в силе штраф в 1,6 миллиона рублей за совершение фармкомпанией налогового преступления

Арбитражный суд Волгоградской области отказался удовлетворить иск ЗАО НПО «Европа-Биофарм» к межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 9 по Волгоградской области о признании недействительным ее решения о привлечении компании к ответственности за совершение налогового правонарушения.

Спор возник в результате выездной налоговой проверки по вопросам правильности и своевременности исчисления и уплаты налогов с 1 января 2013 года по 31 декабря 2014-го. Инспекция привлекла налогоплательщика к ответственности, оштрафовав на 1,635 млн руб., а также предложила уплатить НДС и налог на прибыль организаций в общей сумме 25,4 млн руб., пени за несвоевременную уплату – еще 8 млн руб. Не согласившись с такой постановкой вопроса, «Европа-Биофарм» обжаловала решение в вышестоящий налоговый орган и частично одержала победу. Нормативный акт был отменен касательно суммы НДС и пени, а в остальном оставлен в силе.

Многие из финансово-хозяйственных операций ЗАО НПО «Европа-Биофарм», на основании которых была уменьшена налогооблагаемая база, не были подтверждены документально. Зато благодаря свидетельским показаниям было установлено, что ЗАО изготавливало рекламную полиграфическую продукцию собственными силами, хотя в отчетах указывало, что оплачивало «рекламные услуги» сторонним организациям. Сотрудники, работавшие на предприятии в 2013-2014 годах, признались, что вагинальные свечи «Эльтонорм», которые по документам якобы приобретались ЗАО НПО «Европа-Биофарм» у ООО «Золотое озеро» (по цене вдвое меньше закупочной), на самом деле были выпущены не для продажи, а для участия в выставках. При этом адрес производства «Золотого озера» совпадал с адресом «Европы-Биофарм».

Суд тоже согласился с правильностью выводов, сделанных налоговым органом о получении ЗАО «Европа-Биофарм» необоснованной налоговой выгоды по взаимоотношениям с подконтрольными организациями, многие из которых обладают признаками недобросовестных юрлиц: отсутствие транспортных средств, имущества, «массовые» руководители, признаки миграции, непредставление документов для проведения мероприятий налогового контроля, транзитное перечисление, обналичивание денежных средств и др.

Решение Арбитражного суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение месяца.