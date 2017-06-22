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Студенты-волонтеры получат преимущество при поступлении в ординатуру

22.06.2017
Фото: podari-zhizn.ru

Вступил в силу приказ Минздрава России от 11 мая 2017 г. № 212н, которым устанавливается новый порядок приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам ординатуры.

Как сообщили в Минздраве, принципиально важными в приказе являются два момента.

Первый из них – необходимость прохождения аккредитационного тестирования в качестве вступительного экзамена. Это исключает предвзятость по отношению к студенту на уровне конкретных учреждения или экзаменатора, т.к. база вопросов для аккредитации едина и размещена в сети Интернет. Каждый может пройти пробное тестирование любое количество раз, зарегистрировавшись на сайте. Выпускники активно пользуются этой возможностью: тестирование в интернете прошли уже более 25 тысяч студентов, что составляет подавляющее большинство выпускников этого года.

Прохождение аккредитационного экзамена даст возможность молодому специалисту не только поступить в ординатуру, но и сразу пойти на работу по базовым специальностям. Как сообщили в Минздраве, вопрос о том, нужно ли выпускнику вуза, не идущему работать в практику, проходить аккредитацию, очень внимательно рассматривался в профессиональном сообществе. Эксперты сошлись во мнении, что молодой специалист, идущий работать или желающий получать узкую специализацию, должен быть, прежде всего, врачом, то есть обладать всеми необходимыми профессиональными компетенциями.

«Нельзя стать врачом узкой специализации, минуя базовые компетенции, которыми должен обладать каждый врач. Аккредитация – простой, понятный, а самое главное, максимально эффективный способ проверки готовности выпускника медицинского вуза к самостоятельной работе. Общению с пациентом один на один», - говорит ректор Сибирского государственного медицинского университета, профессор Ольга Кобякова.

Переход на аккредитацию начался два года назад, а в прошлом году аккредитацию прошли выпускники стоматологических и фармацевтических факультетов.

Второе отличие приказа от ранее действовавшего порядка – установление единой для всей страны системы присуждения баллов за достижения во время учебы, которые принимаются во внимание при поступлении в ординатуру. Так, например, баллы присуждаются за получение стипендий и грантов Президента и Правительства, «красный диплом», индивидуальные достижения во время учебы и др.

Ранее каждый вуз определял критерии приема в ординатуру по своему собственному усмотрению, что вызывало немало жалоб со стороны поступающих. Вводимая приказом унификация дает возможность выпускнику поступать в ординатуру в любой медицинский вуз в России по единым правилам.

В Минздраве отдельно отметили, что критерии дают возможность вузам учитывать индивидуальные достижения будущего доктора в ходе обучения, включая волонтерство и др.

«Очень важно, чтобы профильные волонтерские активности студентов учитывались при поступлении в ординатуру, т.к. это позволит не только поддержать активистов, но и интенсивнее развивать добровольчество в медицине», - говорит председатель Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Павел Савчук.

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Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
медицинское образование
Фармвестник-ТВ
22.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 9(14)
19.06 «7 дней за 7 минут» с Николаем Борисоглебским
14.06 «У редакционного камина» с Дмитрием Ефимовым
13.06 «ФармNEWS»: РАФМ: «Новая логистика против старой дистрибуции. Причины. Преимущества. Недостатки»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
Помогал детям и баста
В I квартале объем закупок УЗИ-аппаратов в России снизился на 9,2%
Правда в глаза
Current issue #20, 2017
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