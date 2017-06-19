Строительство завода по выпуску глицирризиновой кислоты из корня солодки вышло на финишную прямую

Японская Cokey Systems Co. Ltd готовится ввести в эксплуатацию завод по производству глицирризиновой кислоты из корня солодки на территории Астраханской области. Сейчас идет закупка оборудования.

- Введение в строй завода мощностью 230 тонн в год запланировано на второе полугодие 2017 года, - сообщил министр международных и внешнеэкономических связей Астраханской области Денис Афанасьев. - Объем вложений в проект составил около 65 млн рублей.

Основным потребителем продукции предприятия должна стать фармацевтическая отрасль.

- Корень солодки – замечательный подарок природы, добыча которого объединяла Юг России – Северный Кавказ, Крым, Поволжье, Азербайджан и Казахстан, - рассказал «ФВ» Дмитрий Компанцев, д.ф.н., заведующий кафедрой технологии лекарств Пятигорского медико-фармацевтического института ВолгГМУ. - Пожалуй, трудно найти другой такой растительный объект, который имел бы столь широкий диапазон использования. Содержание в корне солодки ценнейшего тритерпенового сапонина – глицирризиновой кислоты в значительных количествах и огромного набора флавоноидных соединений послужило веским основанием для создания эффективных лекарственных средств. Прежде всего это глицирам, антиаллергическое средство, представленное в различных лекарственных формах и успешно использующееся в детской практике. Это флавоноидсодержащие лекарственных препараты, применяющиеся при гиперацидных гастритах, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, и многие другие. Солодковый корень очень динамичен в своем применение, его возможности еще не раскрыты полностью, так что создание подобных производств можно только приветствовать.