Столичные аптеки восстанавливают свою сеть в партнерстве с ретейлом

АО «Столичные аптеки» 15 июня 2017 года открыло новую аптеку в Москве недалеко от станции метро Братиславская. В планах компании до конца 2017 года открыть всего 143 аптеки в новом формате.

Напомним, 26 августа 2016 года, компания «Миттен» (структура компании Capital Group) приобрела государственную сеть «Столичные аптеки» – в общей сложности 185 объектов, в том числе 182 аптеки, из которых на момент приватизации работала только 101, и три вспомогательных помещения, включая офис. По словам новых хозяев, предприятие имело статус убыточного. Как пояснили «Фармвестнику» в компании «Столичные аптеки», совладелец Capital Group Павел Тё действительно вложил в приобретение огромного убыточного актива собственные средства. За 9 месяцев действующих аптек сети стало на 33 больше, ведется реконструкция аптек, направленная на приведение их в единый стиль. По информации, предоставленной АО, за два квартала с момента приобретения сети, кредиторская задолженность компании сократилась более чем в два раза, валовая прибыль выросла более чем в три раза, преодолев убыточность (минус 151 661 тыс. рублей), предприятие первый квартал 2017 г. завершило с чистой прибылью в 283 тысячи рублей. На 25% поднята заработная плата.

Добиться успехов помогла оптимизация торговых помещений аптечной сети: по мнению новых хозяев, аптеки занимали избыточные площади, доставшиеся им еще с советских времен, когда в каждой аптеке работал рецептурный отдел с собственным изготовлением лекарственных форм.

Генеральный директор АО «Столичные аптеки» Юрий Григоренко пришел к выводу, что востребованности в рецептурных отделах практически нет.

«Мы поработали с рецептурными отделами первые четыре месяца, их оборот составил 10-12 тысяч рублей, при затратах около 50 тысяч. Есть государственная сеть, которая делает лекарства по рецептам, и для Москвы этого достаточно.

Теперь же большая часть аптечных площадей не использовалась и их решено было оптимизировать, частично сдав в аренду, «поженив» их, как выразился Павел Тё в интервью «Ведомостям» сразу после сделки по приватизации, с ретейлом. В настоящее время эти планы активно реализуются, и на площадях «Столичных аптек» открылось уже 50 магазинов «Пятерочка», по словам Юрия Григоренко, «Пятерочка» уже занимает 80% площадей «Столичных аптек». Таким образом, из 1000 кв.м помещения аптеки у самой аптеки осталось не более 100 кв.м.

«Торговая сеть «Пятерочка» заинтересована в дополнительных возможностях для открытия магазинов, тем более на столь конкурентном рынке, — прокомментировал событие для «ФВ» директор по развитию торговой сети «Пятерочка» Игорь Плетнев. — Мы довольны ходом реализации этого проекта. До конца года планируем открыть еще более 30 универсамов».

АО «Столичные аптеки» приняло принципиальное решение: на сдаваемых в аренду площадях других аптечных сетей не будет. Как пояснил «ФВ» Юрий Григоренко, все закрытые пока аптеки сети реконструируются и со временем вернутся в строй – из приобретенных у города помещений не было продано ни метра.

«Это не входит в нашу концепцию», – отметил Ю. Григоренко.

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На фото: Юрий Григоренко.