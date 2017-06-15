 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
14.06 «У редакционного камина» с Дмитрием Ефимовым
13.06 «ФармNEWS»: РАФМ: «Новая логистика против старой дистрибуции. Причины. Преимущества. Недостатки»
08.06 «Актуальное интервью» с Игорем Крыловым
07.06 «Актуальное интервью» с Дмитрием Морозовым
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
Помогал детям и баста
В I квартале объем закупок УЗИ-аппаратов в России снизился на 9,2%
Правда в глаза
Current issue #20, 2017
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
241

Столичные аптеки восстанавливают свою сеть в партнерстве с ретейлом

15.06.2017
Фото: Игорь Чунусов

АО «Столичные аптеки» 15 июня 2017 года открыло новую аптеку в Москве недалеко от станции метро Братиславская. В планах компании до конца 2017 года открыть всего 143 аптеки в новом формате.

Напомним, 26 августа 2016 года, компания «Миттен» (структура компании Capital Group) приобрела государственную сеть «Столичные аптеки» – в общей сложности 185 объектов, в том числе 182 аптеки, из которых на момент приватизации работала только 101, и три вспомогательных помещения, включая офис. По словам новых хозяев, предприятие имело статус убыточного. Как пояснили «Фармвестнику» в компании «Столичные аптеки», совладелец Capital Group Павел Тё действительно вложил в приобретение огромного убыточного актива собственные средства. За 9 месяцев действующих аптек сети стало на 33 больше, ведется реконструкция аптек, направленная на приведение их в единый стиль. По информации, предоставленной АО, за два квартала с момента приобретения сети, кредиторская задолженность компании сократилась более чем в два раза, валовая прибыль выросла более чем в три раза, преодолев убыточность (минус 151 661 тыс. рублей), предприятие первый квартал 2017 г. завершило с чистой прибылью в 283 тысячи рублей. На 25% поднята заработная плата.7d73fa802d06602f2ffd32d5392e3181.jpg

Добиться успехов помогла оптимизация торговых помещений аптечной сети: по мнению новых хозяев, аптеки занимали избыточные площади, доставшиеся им еще с советских времен, когда в каждой аптеке работал рецептурный отдел с собственным изготовлением лекарственных форм.

Генеральный директор АО «Столичные аптеки» Юрий Григоренко пришел к выводу, что востребованности в рецептурных отделах практически нет.

«Мы поработали с рецептурными отделами первые четыре месяца, их оборот составил 10-12 тысяч рублей, при затратах около 50 тысяч. Есть государственная сеть, которая делает лекарства по рецептам, и для Москвы этого достаточно.

Теперь же большая часть аптечных площадей не использовалась и их решено было оптимизировать, частично сдав в аренду, «поженив» их, как выразился Павел Тё в интервью «Ведомостям» сразу после сделки по приватизации, с ретейлом. В настоящее время эти планы активно реализуются, и на площадях «Столичных аптек» открылось уже 50 магазинов «Пятерочка», по словам Юрия Григоренко, «Пятерочка» уже занимает 80% площадей «Столичных аптек». Таким образом, из 1000 кв.м помещения аптеки у самой аптеки осталось не более 100 кв.м.

«Торговая сеть «Пятерочка» заинтересована в дополнительных возможностях для открытия магазинов, тем более на столь конкурентном рынке, — прокомментировал событие для «ФВ» директор по развитию торговой сети «Пятерочка» Игорь Плетнев. — Мы довольны ходом реализации этого проекта. До конца года планируем открыть еще более 30 универсамов».

АО «Столичные аптеки» приняло принципиальное решение: на сдаваемых в аренду площадях других аптечных сетей не будет. Как пояснил «ФВ» Юрий Григоренко, все закрытые пока аптеки сети реконструируются и со временем вернутся в строй – из приобретенных у города помещений не было продано ни метра.

«Это не входит в нашу концепцию», – отметил Ю. Григоренко.

Подробнее читайте в ближайшем номере «ФВ».

На фото: Юрий Григоренко.

Автор: Екатерина Чалова, «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
07.12.2016 Capital Group планирует сохранить аптечную функцию «Столичных аптек»
26.08.2016 «Столичные аптеки» купила компания «Миттен»
22.08.2016 «7 дней за 7 минут» с Андреем Комиссаровым
17.08.2016 На торгах по продаже «Столичных аптек» ожидается конкурентная борьба
12.08.2016 Структура совладельца Capital Group Павла Тё намерена побороться за «Столичные аптеки»
Метки
ГУП "Столичные аптеки"
Фармвестник-ТВ
14.06 «У редакционного камина» с Дмитрием Ефимовым
13.06 «ФармNEWS»: РАФМ: «Новая логистика против старой дистрибуции. Причины. Преимущества. Недостатки»
08.06 «Актуальное интервью» с Игорем Крыловым
07.06 «Актуальное интервью» с Дмитрием Морозовым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
Помогал детям и баста
В I квартале объем закупок УЗИ-аппаратов в России снизился на 9,2%
Правда в глаза
Current issue #20, 2017
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Июнь 2017
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 01 02
15.06 Конференция «Локализация производства в фармацевтической отрасли»
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция История Рекламодателям Мобильный ФВ
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармкружок Карьера ФВ-аналитика Пользовательское соглашение

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения