«Стентекс» до 2024 года останется единственным поставщиком стентов

ООО «Стентекс» останется единственным поставщиком стентов для коронарных артерий металлических непокрытых, стентов для коронарных артерий, выделяющих лекарственное средство (с нерассасывающимся полимерным покрытием), катетеров баллонных стандартных для коронарной ангиопластики, катетеров аспирационных для эмболоэктомии (тромбоэктомии) до 2024 года, а не до 2022 года, как это было утверждено распоряжением Правительства РФ №855-р от 12.05.2016 г. Соответствующие изменения внесены распоряжением Правительства РФ №1331-р от 26.06.2017 г.

Указанные изделия закупают госмедорганизации в рамках программы бесплатного оказания медпомощи гражданам. Они предназначены для лиц, страдающих нестабильной стенокардией, острым или повторным инфарктом миокарда.

Производство таких изделий должно создаваться в соответствии с графиком и условиями его поэтапной локализации единственным поставщиком, с тем, чтобы по состоянию на 1 ноября 2019 г. они считались происходящими из РФ. Цена контрактов на поставку изделий рассчитывается по методике, утверждаемой Минздравом совместно с Минпромторгом по согласованию с Минэкономразвития России. В соответствии с поправками рассчитанная цена поставляемых медизделий не может превышать средневзвешенную цену. Ранее эта цена рассчитывалась как средневзвешенная.