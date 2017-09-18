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Ставропольское УФАС потребовало от двух фирм перестать называться «аптекой складом»

18.09.2017
Фото: автор

18 сентября комиссия ставропольского УФАС признала недобросовестной конкуренцией использование двумя «Ставропольскими городскими аптеками» (ООО «СГА5», ООО «СГА8») наименования «Аптека склад», поскольку это вводит потребителя в заблуждение. Склад подразумевает оптовую торговлю, тогда как оба предприятия имеют лицензию только на розничную деятельность.

Фармацевтическим организациям выдано предписание с требованием прекратить нарушать закон «О защите конкуренции».

Напомним, что на недобросовестных конкурентов пожаловалось ООО «Бережная аптека Апрель», которое само активно использует в своей деятельности словосочетание «Аптечный склад». Компания была недовольна тем, что данные коммерческие обозначения слишком похожи друг на друга и путают покупателей. Однако территориальный орган пришел к заключению, что все розничные предприятия, которые используют в своей работе слово «склад», в одинаковой степени нарушают требования закона и должны отказаться от этой практики.

Автор: Екатерина Погонцева, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Ставропольский край
УФАС
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06.09 «У редакционного камина» с Вадимом Власовым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №28
В Москве продолжается борьба за клинические исследования
Current issue #28, 2017
Продуктовым ритейлерам надо будет потрудиться для реализации аптечного проекта
Каждая кампания по вакцинации от гриппа сопровождается общественными дискуссиями о пользе и безопасности прививок
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