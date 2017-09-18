Ставропольское УФАС потребовало от двух фирм перестать называться «аптекой складом»

18 сентября комиссия ставропольского УФАС признала недобросовестной конкуренцией использование двумя «Ставропольскими городскими аптеками» (ООО «СГА5», ООО «СГА8») наименования «Аптека склад», поскольку это вводит потребителя в заблуждение. Склад подразумевает оптовую торговлю, тогда как оба предприятия имеют лицензию только на розничную деятельность.

Фармацевтическим организациям выдано предписание с требованием прекратить нарушать закон «О защите конкуренции».

Напомним, что на недобросовестных конкурентов пожаловалось ООО «Бережная аптека Апрель», которое само активно использует в своей деятельности словосочетание «Аптечный склад». Компания была недовольна тем, что данные коммерческие обозначения слишком похожи друг на друга и путают покупателей. Однако территориальный орган пришел к заключению, что все розничные предприятия, которые используют в своей работе слово «склад», в одинаковой степени нарушают требования закона и должны отказаться от этой практики.