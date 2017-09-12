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Ставропольское УФАС оштрафовало ООО «Бережная аптека Апрель» на 300 тыс. рублей

12.09.2017
Фото: автор

В Ставропольском крае УФАС настаивает на прекращении использования наименования «аптечный склад» (и ему подобных) в деятельности фармпредприятий. Больше всего претензий – к юрлицам, относящимся к группе компаний «Апрель». По мнению антимонопольного органа, работа аптечного пункта под вывеской «аптечный склад» является недобросовестной конкуренцией. Нескольким ООО из этой группы уже выданы предписания с требованием прекратить нарушать закон.

12 сентября ставропольское УФАС рассмотрело административное дело в отношении ООО «Бережная аптека Апрель» и за нарушение статьи 14.33 КоАП РФ «Недобросовестная конкуренция» оштрафовало его на 300 тыс. руб.

Автор: Екатерина Погонцева, «Фармацевтический вестник»
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Метки
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УФАС
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06.09 «У редакционного камина» с Вадимом Власовым
05.09 «7 дней за 7 минут» с Давидом Мелик-Гусейновым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №28
В Москве продолжается борьба за клинические исследования
Аптечные сети жалуются на большие штрафы за отпуск рецептурных препаратов без рецепта
Фармкомпании надеются на включение их препаратов в Перечень ЖНВЛП и другие перечни
Диалог ФАС и фармкомпаний по поводу рекламы лекарств пока идет постфактум
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