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Ставропольский госмедуниверситет подписал соглашение о сотрудничестве с индийскими партнерами

27.09.2017

В Ставропольском госмедуниверситете побывала делегация Делийского научно-фармацевтического исследовательского университета, второго вуза в Индии по темпам развития. Гостям во главе с ректором, профессором Рамешем Гойялом устроили экскурсию по университету, показали общежитие, территорию кампуса, познакомили с инновационными проектами ставропольских ученых высокой степени готовности. Далее профессор Рамеш Гойял прочел студентам лекцию о перспективах развития фармакологии «Выходя за горизонты медицины».

В феврале этого году, во время визита руководства СтГМУ в Индию, учреждения подписали меморандум о взаимопонимании. По индийским законам Делийский научно-фармацевтический исследовательский университет должен был заручиться одобрением генерала-губернатора региона Дели, после чего было получено официальное разрешение заключить соглашение о сотрудничестве. На днях такой документ был подписан в Ставрополе.

- Сотрудничество Индии и России направлено на то, чтобы снизить уровень затрат на импорт медицинских препаратов, и на развитие фармпроизводства в наших странах, - подчеркнул господин Гойял. - Поэтому мы ориентированы на совместную работу в рамках грантов, выход на лицензирование инновационных продуктов.

Рамеш Гойял, который является председателем комиссии, лицензирующей медицинские и фармацевтические вузы Индии, напомнил, что сегодня каждая вторая таблетка в мире производится на его родине, так что у его страны накоплен колоссальный опыт по выводу лекарственных средств на международный рынок.

- В СтГМУ обучается более 900 иностранных граждан, из них более половины – граждане Индии, - рассказал «ФВ» проректор по международной и межрегиональной деятельности СтГМУ Карэн Амлаев. – Это самое большое количество индийских студентов в отраслевых вузах России. В целом, за последние три года число абитуриентов из-за рубежа в нашем вузе выросло в два раза, однако желающих учиться у нас – значительно больше. Все отмечают высокий уровень образования, хорошее материально-техническое обеспечение вуза, а также уют, комфорт и безопасность городской среды Ставрополя.

Автор: Екатерина Погонцева, "Фармацевтический вестник"
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Метки
Индия
Ставропольский государственный медицинский университет
Фармвестник-ТВ
26.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 21
26.09 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
21.09 «Актуальное интервью» с Владиславом Шестаковым
20.09 ФармNews: Новое высокотехнологическое производство на заводе «АстраЗенека»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №30
Аптечным организациям опять устанавливают новые правила
Тогда мы идем к вам
Крупнейший игрок может выжить на рынке за счет синергии производства и дистрибуции
Вопросы подготовки самостоятельного управленца остро стоят как на уровне одной аптеки, так и на уровне большой компании
Одноразовые технологии в биофармацевтическом производстве позволяют снизить капитальные затраты
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