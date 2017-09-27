Ставропольский госмедуниверситет подписал соглашение о сотрудничестве с индийскими партнерами

В Ставропольском госмедуниверситете побывала делегация Делийского научно-фармацевтического исследовательского университета, второго вуза в Индии по темпам развития. Гостям во главе с ректором, профессором Рамешем Гойялом устроили экскурсию по университету, показали общежитие, территорию кампуса, познакомили с инновационными проектами ставропольских ученых высокой степени готовности. Далее профессор Рамеш Гойял прочел студентам лекцию о перспективах развития фармакологии «Выходя за горизонты медицины».

В феврале этого году, во время визита руководства СтГМУ в Индию, учреждения подписали меморандум о взаимопонимании. По индийским законам Делийский научно-фармацевтический исследовательский университет должен был заручиться одобрением генерала-губернатора региона Дели, после чего было получено официальное разрешение заключить соглашение о сотрудничестве. На днях такой документ был подписан в Ставрополе.

- Сотрудничество Индии и России направлено на то, чтобы снизить уровень затрат на импорт медицинских препаратов, и на развитие фармпроизводства в наших странах, - подчеркнул господин Гойял. - Поэтому мы ориентированы на совместную работу в рамках грантов, выход на лицензирование инновационных продуктов.

Рамеш Гойял, который является председателем комиссии, лицензирующей медицинские и фармацевтические вузы Индии, напомнил, что сегодня каждая вторая таблетка в мире производится на его родине, так что у его страны накоплен колоссальный опыт по выводу лекарственных средств на международный рынок.

- В СтГМУ обучается более 900 иностранных граждан, из них более половины – граждане Индии, - рассказал «ФВ» проректор по международной и межрегиональной деятельности СтГМУ Карэн Амлаев. – Это самое большое количество индийских студентов в отраслевых вузах России. В целом, за последние три года число абитуриентов из-за рубежа в нашем вузе выросло в два раза, однако желающих учиться у нас – значительно больше. Все отмечают высокий уровень образования, хорошее материально-техническое обеспечение вуза, а также уют, комфорт и безопасность городской среды Ставрополя.