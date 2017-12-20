Поправки о сроках внедрения маркировки лекарств одобрены отдельным голосованием

Депутаты Госдумы сегодня приняли во втором чтении правительственный законопроект "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обращении лекарственных средств" (в части внедрения системы мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения). Председатель Комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов, перечислив вызвавшие дискуссию вопросы и обсуждаемые на Комитете, рекомендовал одобрить поступившие поправки, касающиеся сроков вступления закона, оператора и другие.

При обсуждении поправок депутат Алексей Куринный вынес на отдельное голосование поправку, касающуюся сроков вступления закона с 1 января 2020 года, настаивая на сохранении срока 1 января 2019 года. Однако большинство депутатов проголосовали за вариант Комитета - срок вступления закона с 1 января 2020 года.

Как писал «ФВ», сегодня в Госдуме планируется рассмотреть во втором чтении законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон "Об обращении лекарственных средств"» в части внедрения системы мониторинга движения лекарств.

Заместитель руководителя фракции «Единой России» Андрей Исаев заявлял ранее, что на текущей неделе законопроект будет рассмотрен также и в третьем чтении.