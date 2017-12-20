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Поправки о сроках внедрения маркировки лекарств одобрены отдельным голосованием

20.12.2017

Депутаты Госдумы сегодня приняли во втором чтении правительственный законопроект "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обращении лекарственных средств" (в части внедрения системы мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения). Председатель Комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов, перечислив вызвавшие дискуссию вопросы и обсуждаемые на Комитете, рекомендовал одобрить поступившие поправки, касающиеся сроков вступления закона, оператора и другие.

При обсуждении поправок депутат Алексей Куринный вынес на отдельное голосование поправку, касающуюся сроков вступления закона с 1 января 2020 года, настаивая на сохранении срока 1 января 2019 года. Однако большинство депутатов проголосовали за вариант Комитета - срок вступления закона с 1 января 2020 года.

Как писал «ФВ», сегодня в Госдуме планируется рассмотреть во втором чтении законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон "Об обращении лекарственных средств"» в части внедрения системы мониторинга движения лекарств.

Заместитель руководителя фракции «Единой России» Андрей Исаев заявлял ранее, что на текущей неделе законопроект будет рассмотрен также и в третьем чтении.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
маркировка
Фармвестник-ТВ
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13.12 «ФармNEWS»: В России зарегистрирован первый препарат для терапии ППРС
12.12 «7 дней за 7 минут» с Артуром Мирзояном
12.12 «Актуальный репортаж»: Новое измерение в терапии множественной миеломы
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
На конференции обсудили нарушения аптечных правил
«ПроАптека» заявляет о готовности дать своим участникам возможность развиваться наравне с крупными сетями
Минздрав займется обучением фармацевтов нормативному регламенту
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