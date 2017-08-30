Среди молодежи вырос интерес к профессии фармацевта

Итоги приемной кампании 2017 года в московский фармацевтический колледж «Новые знания» показывают, что интерес к специальности «Фармация» среди абитуриентов вырос. Как сообщили в пресс-службе колледжа, в этом году получить профессию фармацевта изъявили желание 405 человек, что на 42% больше, чем год назад.

Примечательно, что среди первокурсников немалую долю (27%) составляют люди, старше 30 лет, 15% - перешагнули 40-летний рубеж. Другой интересный факт: 29% поступивших имеют высшее образование.

25 абитуриентов получили возможность учиться в «Новых знаниях» бесплатно, за счет образовательного проекта «Новые кадры. Фармация». Цель проекта - поддержка талантливых и мотивированных студентов.

В последние дни работы приемной комиссии руководство колледжа приняло решение открыть дополнительный набор, который предусматривал для первокурсников еще 50 мест.

«Статистика набора этого года подтверждает позитивные тенденции в нашей отрасли: подготовка квалифицированных сотрудников и утоление кадрового голода в российских аптеках неизбежно повлекут за собой повышение качества обслуживания пациентов», - прокомментировал итоги приемной кампании-2017 заместитель директора по учебно-производственной работе колледжа «Новые знания» Андрей Киричук.

Как пишет «Фармперсонал», колледж внедрил бонусную систему для абитуриентов 2017/2018 года. На скидки на оплату первого семестра обучения могли, в частности, претендовать работники фармотрасли и сферы здравоохранения, представители династий медиков и фармацевтов, а также сотрудники фармпредприятий, о предоставлении скидки которым ходатайствовал работодатель.