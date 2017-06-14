Специалисты «Сколково» хотят изменить ситуацию в онкологии

Центр исследований экономики и управления в здравоохранении Московской школы управления «Сколково» приступил к исследованию, которое определит инструменты для включения в систему здравоохранения новых технологий для диагностики и лечения онкологических заболеваний. О результатах первого этапа проекта рассказал директор Центра Юрий Крестинский на заседании Экспертного совета, прошедшего 8 июня.

Пора действовать

«Основная задача проекта – экономическая оценка тех технологий, которые применяются и которые должны применяться в лечении онкологических заболеваний. Это междисциплинарная история, она касается органов государственной власти, организаторов здравоохранения, врачей, специалистов. В конце 2016 года дан старт нашему проекту, в рамках которого были проведены подготовительные исследования», – отметил он в начале заседания.

Текущее состояние в этой области таково. По смертности от онкологических заболеваний Россия занимает 15-е место из 172 стран мира. Доступность и доля инновационных технологий в структуре общих расходов гораздо ниже, чем в развитых странах мира. Менее половины таргетных препаратов, цитокинов и гормонов, используемых в мире на сегодняшний день, доступны в клинической практике в России. Внутри России существует серьезный риск социальной дезинтеграции, связанный с разным уровнем экономического развития регионов, и как следствие нет сопоставимого уровня доступности пациентов к медицинской помощи. Связано это не только с финансово-экономическими предпосылками, но и с квалификацией специалистов.

Интересно, что по данным ВОЗ, заболеваемость злокачественными новообразованиями в России ниже, чем в Соединенных Штатах и Европе. Такие результаты основаны на статистике, предоставленной в ВОЗ Минздравом РФ. При этом смертность, как было указано выше, одна из самых высоких. Это говорит о выявлении заболеваний на поздних стадиях и о существенных ошибках и манипуляциях со статистической информацией.

Говоря о доступности таргетных препаратов, цитокинов, гормонов и радиотерапии, надо сказать, что в период с 2010 по 2015 г. в России практически во всех сферах присутствуют такие препараты, но их мало.

Так, например, лучевую терапию в России проходят около трети нуждающихся, один ускоритель приходится на более чем миллион жителей, в европейских странах этот показатель – 100-120 тыс., в США – 70 тыс. Чтобы достичь европейских показателей необходимо около тысячи ускорителей, 30 протонных ускорителей, а также четыре центра ионно-лучевой терапии и 100 центров ПЭТ. Положительная динамика есть, но она недостаточная.

В России преобладают хирургические методы лечения злокачественных новообразований. В то время как в развитых странах это в основном комбинированная терапия. Отчасти это связано с выявлением заболеваний на поздней стадии, отчасти с устоями российского здравоохранения, сложившейся инфраструктурой и опытом.

Первые в очереди

В ходе предварительного этапа исследования специалисты Центра выявили пять заболеваний, которые составляют около 50% в общей структуре онкологических заболеваний. Это рак предстательной железы, ободочной кишки, трахеи, бронхов и легких, рак молочной железы, рак кожи, включая меланому.

Рак легких более чем в 70% случаев диагностируется на поздних стадиях, когда выживаемость при используемых в настоящее время методах терапии крайне низка. Среди населения, страдающего раком легких, около 50% случаев заболеваемости и демографических потерь приходится на трудоспособный возраст. Примерно такая же картина по меланоме: 57% случаев заболеваемости и 51% демографических потерь приходится на трудоспособный возраст. Аналогичная ситуация и с другими заболеваниями.

Специалисты Центра вместе с ведущими экспертами РФ в данной области выделили восемь блоков основных проблем. Это недостаточное финансирование лечения онкологических заболеваний, неэффективная ранняя диагностика, низкая доступность современных технологий для лечения, недостаточный уровень квалификации медицинского персонала, региональные проблемы финансирования, недостоверная статистика, несовершенная система ОМС и устаревшие стандарты лечения.

«В рамках нашего проекта мы сосредоточимся на пяти направлениях: недостаточный уровень финансирования, низкая доступность современных технологий, региональные проблемы, структура финансирования в рамках ОМС, стандарты лечения», – уточнил Юрий Крестинский.