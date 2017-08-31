Создан Экспертный комитет ЕАЭС по лекарственным средствам

Члены Коллегии ЕЭК сформировали Экспертный комитет ЕАЭС по лекарственным средствам. По мнению члена Коллегии (министра) ЕЭК Валерия Корешкова, это – одно из важных решений, направленных на выстраивание эффективной работы общего рынка лекарств, который начал функционировать в Союзе с мая этого года.

«В Экспертный комитет вошли по три представителя от каждого государства Союза, компетентных в сфере администрирования рынка лекарственных средств, вопросах фармацевтической и клинико-фармакологической экспертизы регистрационных досье», – сообщил Валерий Корешков.

Комитет сфокусируется на урегулировании разногласий, которые могут возникнуть при экспертизе регистрационных досье, выборе референтного препарата на этапе планирования исследований лекарственных средств. Кроме того, члены комитета будут участвовать в анализе и поиске решений по другим проблемным вопросам, не отраженным в нормативных актах Комиссии по лекарствам.

Кроме того, на общественное обсуждение вынесен ряд документов, необходимых для работы единого рынка лекарств ЕАЭС.

О применении справочника вспомогательных веществ

Об утверждении классификатора видов документов регистрационного досье лекарственного препарата

Об утверждении классификатора видов документов регистрационного досье лекарственного препарата

О применении справочника общепринятых, группировочных, химических наименований лекарственных средств

О применении справочника лекарственного растительного сырья

О применении справочника наименований гомеопатического материала

О применении справочника комплектующих средств упаковки лекарственного препарата

О применении классификатора видов первичной упаковки лекарственных средств

О применении классификатора видов вторичной (потребительской) упаковки лекарственных средств

Об утверждении классификатора видов изменений, вносимых в регистрационное досье медицинского изделия

Об утверждении классификатора видов документов, оформляемых при рассмотрении регистрационного досье медицинского изделия

Об утверждении классификатора областей применения медицинского изделия

Об утверждении классификатора единиц измерения дозировки действующих веществ в составе лекарственного препарата

Проект Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии о внесении изменений в Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 30.08.2016 № 94.

Общественное обсуждение документов продлится до 14 сентября.