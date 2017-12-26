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Совет Федерации ратифицировал Конвенцию СЕ о борьбе с фальсификацией медпродукции

26.12.2017
Фото: council.gov.ru

Сенаторы одобрили сегодня Федеральный закон «О ратификации Конвенции Совета Европы о борьбе с фальсификацией медицинской продукции и сходными преступлениями, угрожающими здоровью населения».

В обсуждении приняла участие глава Минздрава России Вероника Скворцова.

Конвенцией устанавливается уголовная ответственность за фальсификацию медицинской продукции и сходные преступления, в том числе за производство, хранение и предложения по ее реализации, подделку соответствующей документации и упаковочных материалов.

Предусматриваются механизмы защиты прав потерпевших и развитие сотрудничества в сфере борьбы с фальсификацией медицинской продукции на государственном и межгосударственном уровнях.

В соответствии со статьей 13 Конвенции потребуется также внести изменения в уголовное и административное законодательство в части, касающейся признания отягчающим обстоятельством средств широкого применения (например, информационных систем, включая Интернет) при совершении конвенционных правонарушений.

Федеральным законом предлагается ратифицировать Конвенцию с тремя заявлениями. Так, РФ будет привлекать к уголовной ответственности иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на ее территории, только в случаях, установленных УК РФ.

Вторым заявлением предусматривается, что при отсутствии договора о выдаче или правовой помощи РФ будет на основе взаимности рассматривать Конвенцию в качестве правового основания для сотрудничества с другими Сторонами в вопросах выдачи и оказания правовой помощи в соответствии с законодательством РФ в связи с правонарушениями, указанными в Конвенции, в том числе в целях привлечения к ответственности юридических лиц.

Третьим заявлением РФ назначает Росздравнадзор национальным контактным пунктом, отвечающим за передачу и получение запросов о предоставлении информации и/или сотрудничестве в сфере борьбы с фальсификацией медицинских продуктов и сходными преступлениями, угрожающими здоровью населения.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
фальсификация
Персоны
Скворцова Вероника Игоревна

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13.12 «ФармNEWS»: В России зарегистрирован первый препарат для терапии ППРС
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
На конференции обсудили нарушения аптечных правил
Механизм хороший, но надо вытряхнуть пыль
Ставка на звезды и новые технологии
«ПроАптека» заявляет о готовности дать своим участникам возможность развиваться наравне с крупными сетями
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