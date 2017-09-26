Обзор продаж средств от насморка в аптечном и бюджетном сегментах фармрынка (МАТ 07/2017*)

Несмотря на пословицу «леченый насморк длится неделю, а нелеченый — семь дней», средства от него остаются популярной группой препаратов, представленных в аптеках. Более того, лечение насморка становится все более сложным и наукоемким процессом — сейчас насморк все чаще лечат не одним, а двумя средствами. Первое, на основе морской воды или ее заменителей, очищает слизистую носа и подготавливает ее к нанесению второго средства — для лечения. Чаще всего второй очередью идут сосудосуживающие препараты, также используются лекарства с антибиотиками и препараты, разжижающие вязкую носовую слизь.