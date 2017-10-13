Российское правительство готово защищать интеллектуальную собственность фармкомпаний

Министерство экономического развития не согласилось с законопроектом, который предлагает защищать только закрытые данные доклинических и клинических исследований и тем самым отменить режим Data Exclusivity, введенный в 2016 г. По мнению ведомства, новация ставит под вопрос охрану прав производителей оригинальных лекарств. Летом 2017 г. зам. председателя правительства Аркадий Дворкович дал несколько поручений, касающихся охраны интеллектуальных прав. Отрицательное заключение Минэкономразвития может быть одним из первых сигналов о том, что Россия намерена остаться страной, где уважают и защищают интеллектуальную собственность.