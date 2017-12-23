Скорая общественная помощь для «черных дыр» здравоохранения

На уходящей неделе в пятый раз прошел форум Общероссийского народного фронта (ОНФ). Традиционно «фронтовики» разбились на несколько тематических площадок, в рамках которых обсуждалась и медицина. Тема секции – «Медицина будущего: здравоСохранение». Эксперты ОНФ обрисовали, как они видят современное здравоохранение, а активисты организации рассказали о своем посильном вкладе в медицину будущего.

Экспертная оценка

Собрание медицинской публики на форуме открыл Леонид Рошаль. «В финансировании здравоохранения произошел прорыв. Президент страны услышал наши просьбы и довел финансирование до 4,1%, учитывая, что в начале года оно падало до 3,4%, - это большой шаг», – обозначил он одно из главных достижений.

Увеличение финансирования здравоохранения, по мнению эксперта рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость», руководителя Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбековой, один из шагов, который поможет увеличить продолжительность жизни россиян. Это один из важных индикаторов состояния здравоохранения. Однако она обращает внимание, что действовать надо комплексно. Необходимо также снижать потребление алкоголя, примерно на 40% от текущего уровня, и повышать доступность медицинской помощи, особенно в отдаленных районах.

Эксперт Народного фронта, главврач городской клинической больницы №71 в Москве Александр Мясников настаивал на необходимости научиться эффективно тратить деньги, выделенные на здравоохранение. Он уверен: существующие подходы в диагностике и лечении, диспансеризации и профилактике весьма затратные и малоэффективные. Есть большая проблема с неправильным назначением медицинских исследований, таких как УЗИ, МРТ, рентген.

«Наша медицина в ее нынешнем виде представляет собой «черную дыру», где бесследно исчезает любое количество вложенных денег, – отметил Александр Мясников. – Здания новых больниц и медицинских центров, оборудование, ремонт и реконструкция стоят денег, но это те затраты, которые мы можем считать оправданными. Они составляют совсем небольшую долю расходов на медицину. Весь мир давно рассматривает любые методы диагностики, профилактики и лечения с точки зрения их рентабельности, то есть насколько эффективно работают деньги, вложенные в здравоохранение. Не в области высокотехнологичной медицины или перспективных научных разработок, а в рутинной, повседневной деятельности».

Надо что-то делать

В течение вот уже нескольких лет ОНФ как раз и пытается изменить ситуацию с неэффективными тратами и исправить положение там, где достаточно управленческого решения. По итогам работы фонда мониторинга «Здоровье», который возглавляет член центрального штаба ОНФ и по совместительству заместитель руководителя Неврологического центра экстрапирамидных заболеваний и психического здоровья «ЦКБ с поликлиникой» Управления делами президента РФ Эдуард Гаврилов, не один раз возбуждались административных дела, касающиеся госзакупок лекарств. Один из проектов фонда – анализ региональных лекарственных перечней. Сотрудники организации выяснили, что только в пяти регионах перечни субъектов полностью соответствуют ЖНВЛП. По подсчету фонда «Здоровье», от 20 до 60% лекарственных препаратов в региональных перечнях для использования в амбулаторных условиях не включены в ЖНВЛП, цены на них не регулируются и не контролируются. Более того в Тульской, Вологодской, Астраханской областях, Республике Татарстан и Алтайском крае в перечни были включены лекарства с конкретными торговыми наименованиями.

Такой анализ действительно интересен, чем больше данных о потреблении лекарств, тем лучше. Однако хорошо бы сопоставить аналитику региональных госзакупок с качественными регистрами пациентов. Не всегда регион является нарушителем, если закупает лекарство не из перечня ЖНВЛП. Ведь субъекты закупают лекарства для орфанных больных. Не раз регионы обращали внимание на то, что многие из таких лекарств не включены в перечни и из-за этого затраты на них ежегодно растут. Кроме того эксперты подчеркивают, что распространенность болезней неравномерная. В одном регионе больше диабетиков, в другом проблема с ВИЧ-инфицированными. Логично формировать перечни под имеющиеся потребности.

Еще один проект ОНФ – «Народный стандарт качества работы поликлиники». «Фронтовики» опросили посетителей поликлиники, выяснили, какие проблемы их волнуют, и попытались их решить. Речь идет об очередях в два-три кабинета, когда целые этажи пустые, неработающей регистратуре, некомфортных условиях в медорганизации, отсутствии дежурного врача. Активисты подробно рассказали о случаях, как они помогли изменить сложившееся положение.

Это тоже важная работа. Однако для исправления «мелочей», которые мешают обычным посетителям поликлиники, зачастую достаточно решения главного врача или его заместителя. Активисты рассказали, что их благодарили не только пациенты, но и руководители медучреждений. Мол, спасибо, подсказали, а то у них глаз «замылился». Возникает вопрос, почему же они так относятся к пациенту, не заботятся о нем. С другой стороны, почему молчат пациенты, почему не требуют должного к себе уважения и внимания.

Наверное, одному человеку трудно идти против системы. Общественные объединения намного эффективнее, не случайно говорится о третьем секторе экономики, под которым подразумеваются различные общественные организации. Но можно ли считать ОНФ таковой? Наверное, на этот вопрос ответит история.