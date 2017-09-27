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Сколько стоит медицинский представитель

27.09.2017

Служба исследований рекрутинговой компании Headhunter проанализировала по просьбе «ФП» вакансии и резюме соискателей на позицию медицинского представителя и выяснила, на какие зарплаты сегодня чаще всего претендуют специалисты этого профиля.

Как показали результаты исследования, большинство медпредставителей (48%) устраивает оклад в размере 40-60 тыс. рублей. Около 24% соискателей готовы трудиться за 60-80 тыс. рублей, 17% - за 30-40 тыс.

На зарплату в 80-100 тыс. рублей претендуют 4% медпредставителей. А самые амбициозные зарплатные ожидания - более 100 тыс. рублей - у 1% соискателей. На такие суммы могут рассчитывать лишь специалисты высокого класса с большим опытом работы в продвижении высокотехнологичных препаратов на специализированных направлениях рынка.

Но есть и те, кто имеет весьма скромные запросы: 6% соискателей согласны работать в этой должности, получая 20-30 тыс. рублей. Еще 1% устроит сумма в 20 тыс. Как правило, это категория молодых специалистов, начинающих свой путь в профессии и проживающих в регионах России.

Автор: Наталья Маскина, «Фармперсонал»
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Метки
медпредставители
зарплата
Фармвестник-ТВ
26.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 21
26.09 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
21.09 «Актуальное интервью» с Владиславом Шестаковым
20.09 ФармNews: Новое высокотехнологическое производство на заводе «АстраЗенека»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №30
Аптечным организациям опять устанавливают новые правила
Тогда мы идем к вам
Крупнейший игрок может выжить на рынке за счет синергии производства и дистрибуции
Вопросы подготовки самостоятельного управленца остро стоят и для аптек, и для больших компаний
Одноразовые технологии в биофармацевтическом производстве позволяют снизить капитальные затраты
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