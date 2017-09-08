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Скандально известная аптека в Пятигорске закрыта

08.09.2017

Аптека на улице Дзержинского в Пятигорске прекратила свою деятельность после скандала, связанного с незаконным отпуском рецептурных наркосодержащих препаратов.

Сообщение о закрытии аптеки опубликовала пресс-служба городской администрации Пятигорска.

«Представители министерства здравоохранения Ставропольского края и администрации Пятигорска выехали на место, заактировали тот факт, что аптека не действует, дверь закрыта, никаких вывесок или объявлений нет. На основании этого министерство направило запрос, в ответ на который руководство аптеки проинформировало о намерении прекратить деятельность. Приказом краевого Минздрава от 1 сентября 2017 года лицензия этого аптечного учреждения аннулирована», - приводят в пресс-службе слова заместителя главы администрации Пятигорска Виктора Фисенко.

Кроме того, он сообщил, что в разработке на данный момент находятся несколько других аптек в разных микрорайонах города.

Накануне антинаркотический рейд в аптеках Пятигорска и ряда других южных городов провело общественное движение «Андидилер». По словам участника рейда, и. о. руководителя московского отделения этой организации Сергея Травина, проверки показали, что аптека на улице Дзержинского «снабжает наркосодержащими препаратами весь Кавказ».

«В ходе поездки мы узнали о том, что в город специально приезжают граждане из соседних республик – Ингушетии, Чечни, Дагестана, Кабардино-Балкарии, - сообщил общественник. - Они закупаются препаратами по-крупному, после чего торгуют ими с рук в своих республиках».

Собеседник «ФВ» также подчеркнул, что в августе городские власти уже заявляли о закрытии скандально известной аптеки, но через два дня она открылась вновь.

Представители краевого Росздравнадзора обещали «ФВ» предоставить комментарий по ситуации в городе и принятым мерам в отношении борьбы с аптечной наркоманией позже.

Подробности читайте в «ФВ» №28 (899) от 12.09.2017 г. в публикации «Голландия отдыхает».

Автор: Сергей Рякин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Ставропольский край
наркотические средства
Фармвестник-ТВ
07.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 14(19)
06.09 «У редакционного камина» с Вадимом Власовым
05.09 «7 дней за 7 минут» с Давидом Мелик-Гусейновым
29.08 «У редакционного камина» с Александром Кондратьевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №27
Фарминдустрия критикует методику ценообразования на ЖНВЛП
Организаторы и участники эксперимента по маркировке ЛП тестируют систему проекта
Развитие прямых поставок заставляет дистрибьюторов предлагать новые решения
Какие проекты сегодня способны превратить науку в доходный бизнес
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