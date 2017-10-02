Эксперты обсудили итоги и перспективы фармацевтической отрасли

Фарминдустрия пережила насыщенный событиями год, особенно в сфере регуляторики, обрушившей на отрасль шквал новых правил, возможностей и ограничений. Несмотря на то что недавно прошли два крупных форума в Геленджике, на московской конференции «Фармацевтический рынок в России: итоги и перспективы развития» 26 сентября недостатка в спикерах не ощущалось, а градус дискуссий был все так же высок.