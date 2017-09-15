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Сеть «Аптеки Алтая» планирует зарабатывать на запущенной испытательной лаборатории

15.09.2017

Муниципальная алтайская аптечная сеть вынуждена открывать испытательную лабораторию для лекарственных препаратов и растворов после закрытия Минздравом лаборатории в Алтайском крае весной 2016 года. АКГУП «Аптеки Алтая» летом 2017 году открыли свою лабораторию, вложив порядка 2 млн руб. «Нам удалось запустить и аккредитовать собственную лабораторию, которая оказалась востребованной не только аптеками, производящими лекарства, но и дистрибьюторами и производителями», - сообщила «ФВ» директор АКГУП «Аптеки Алтая» Наталья Ашихмина.

Как сообщил начальник испытательной лаборатории АКГУП «Аптеки Алтая» Александр Турчанинов, в новую лабораторию обращаются аптеки и оптовые структуры, занимающиеся реализацией лекарственных препаратов, для подтверждения качества. «Также, испытательная лаборатория проводит по письмам Росздравнадзора проверку лекарственных препаратов на наличие признаков фальсификации или брака с выпиской протокола испытаний», - говорит глава лаборатории.

На сегодня лаборатория проводит испытания качества ЛС, лекарственного растительного сырья и сборов, БАДов, растительных масел, специализированной пищевой продукции, включая проведение необходимых исследований и испытаний в области аккредитации. Проводится изготовление по заявкам аптек и других организаций титрованных растворов и реактивов.

Автор: Денис Кунгуров, «Фармацевтический вестник»
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Метки
лаборатория
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07.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 19
06.09 «У редакционного камина» с Вадимом Власовым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №28
В Москве продолжается борьба за клинические исследования
Аптечные сети жалуются на большие штрафы за отпуск рецептурных препаратов без рецепта
Фармкомпании надеются на включение их препаратов в Перечень ЖНВЛП и другие перечни
Диалог ФАС и фармкомпаний по поводу рекламы лекарств пока идет постфактум
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