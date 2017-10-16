Сеть «Аптека от склада» атакована хакерами

Уже две недели крупная федеральная сеть «Аптека от склада» подвергается хакерским атакам. Злоумышленники систематически проводят DoS-атаки на сайт пермской компании, который принимает онлайн-заказы на лекарства. Как сообщил «ФВ» владелец сети Андрей Годовалов, для всех это стало шоком.

«Мы привыкли видеть такие атаки по телевизору на крупные государственные учреждения за рубежом, крупные корпорации. Признаюсь, не могли предположить, что это коснётся и нас в регионе. Ситуация не может не вызывать тревогу, когда это отражается на продажах. При этом ты не знаешь, кто стоит за этими атаками. Нам надо набираться компетенций в этой области», - сказал г-н Годовалов.

Владелец не стал высказывать предположений о том, кто стоит за нападением, но на странице «Аптека от склада» в Фейсбуке расположено объявление. В нем стоит вопрос: «Кто «заказал» кибератаку на Аптеку от склада?» - и тут же приводится ответ: «Недобросовестные конкуренты пытаются хакерской атакой вывести из строя сайт «Аптека от склада». Страница ведется сотрудниками компании.

Федеральная сеть из Перми, насчитывающая более 500 аптек в 19 регионах, напоминает продуктовую сеть «Магнит» своей активной экспансией и региональными корнями. Также Андрей Годовалов привлекает покупателей растущим числом аптек-дискаунтеров, что бьет по выручке местных конкурентов. Как сообщил «ФВ» один из участников рынка, пожелавший остаться неизвестным, за атакой может стоять именно небольшая региональная сеть, неспособная находить бизнес-решений в ходе конкурентной борьбы.

«С высокой долей вероятности можно сказать, что владельцы «Аптеки от склада» догадываются, кто заказал атаку, но не имеют доказательной базы для огласки», - отметил собеседник «ФВ».

Андрей Годовалов сообщил, что правоохранительные органы приняли заявление. В самой же компании привлекают специалистов, которые занимаются отражением кибератак.

На фото: страница «Аптека от склада» в Фейсбуке