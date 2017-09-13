Сервис «ЗдравСити» совместно с «РЕСО-Мед» предлагает скидку 3%

C середины июля сервис онлайн-заказа лекарств и товаров для красоты и здоровья «ЗдравСити» (проект фармдистрибьютора ЦВ «Протек») совместно со страховой медицинской компанией «РЕСО-Мед» в пилотном режиме реализует новый проект для клиентов в Москве и Московской области.

Теперь для пользователей – обладателей полиса обязательного медицинского страхования (ОМС) «РЕСО-Мед»_ в столичном регионе действует 3-процентная скидка на товары, заказываемые на сайте.

Новая программа распространяется на весь ассортимент, доступный в рамках сервиса.

Чтобы получить скидку, достаточно при оформлении заказа ввести в специальной форме номер действующего полиса ОМС от компании «РЕСО-Мед» или временного свидетельства.

«Мы рассматривали перспективы партнерства с несколькими страховыми компаниями из ТОП-10, однако остановили свой выбор на «РЕСО-Мед», учитывая их значительную долю на рынке ОМС (более 6,5 млн застрахованных) и хорошую деловую репутацию. Подобные программы лояльности реализуются и на других сервисах заказа лекарств и товаров для красоты с той разницей, что там скидка предоставляется на первый заказ, на сервисе «ЗдравСити» ей можно пользоваться постоянно», – пояснила руководитель отдела электронной коммерции ЗАО ЦВ «Протек» Оксана Харитонова.

«Совместный проект со "ЗдравСити" – это способ сказать "спасибо" застрахованным за выбор нашей страховой медицинской компании, – комментирует генеральный директор "СМК РЕСО-Мед" Юрий Дёмин. – Теперь полис ОМС от "РЕСО-Мед" – это не только документ, гарантирующий застрахованному получение качественной бесплатной медицинской помощи, но и "ключ" к дополнительным возможностям! Приглашаем всех желающих оформить полис обязательного медицинского страхования в нашей страховой компании и получить скидку на медицинские и лекарственные товары для себя и своих близких».

Компании пока не разглашают прогнозы результатов сотрудничества, однако отмечают, что это взаимовыгодный проект, предоставляющий обеим сторонам конкурентные преимущества в своем секторе рынка.

«В перспективе мы готовы масштабировать проект на все города России, охваченные «ЗдравСити». На сегодняшний день к сервису онлайн-заказа лекарств, а также товаров для красоты и здоровья подключено более 13 000 аптек в 78 регионах», - отметила Оксана Харитонова.

Источник публикации: ЦВ «Протек»