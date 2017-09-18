 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
15.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 20
12.09 «7 дней за 7 минут» с Михаилом Некрасовым
07.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 19
06.09 «У редакционного камина» с Вадимом Власовым
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №28
В Москве продолжается борьба за клинические исследования
Current issue #28, 2017
Продуктовым ритейлерам надо будет потрудиться для реализации аптечного проекта
Каждая кампания по вакцинации от гриппа сопровождается общественными дискуссиями о пользе и безопасности прививок
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
151

Сергей Цыб: необходимо максимально развивать международное взаимодействие

18.09.2017

Без интеграции российской фармотрасли в международное пространство, невозможно развивать собственные амбиции, об этом заявил заместитель министра промышленности и торговли Сергей Цыб, выступая на конференции в Геленджике.

Как сообщал ранее «ФВ», российская делегация подала совместную заявку на вступление в PIC/S по процедуре pre-application.

Директор ГИЛС и НП Владислав Шестаков пояснил, что вхождение в эту организацию не дает взаимного признания сертификатов GMP, но это новый, большой шаг страны к развитию компетенций на внешних рынках.

За 1,5 года работы российским инспекторатом проведено порядка 580 проверок иностранных площадок, как отметил Владислав Шестаков , за это время удалось сформировать правильное мнение о российских специалистах и выработать уважение со стороны зарубежных коллег.

«Наши сотрудники - это лицо российской инспекции. Наша работа направлена создание серьезного, правильного имиджа, необходимо, чтобы российскому сертификату доверяли в других странах», – добавил Владислав Шестаков.

Автор: Оксана Баранова, «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
18.09.2017 В 2018 году Минпромторг начнет работу над созданием программы ФАРМА 2025.
16.09.2017 Викрам Пуния: инвестиции 10 млрд рублей в обмен на преференции 40%
13.09.2017 Алексей Алехин: мы стремимся к партнерским отношениям с ключевыми игроками глобального фармрынка
12.09.2017 Россия подала заявку на вступление в PIC/S
12.09.2017 Cергей Цыб: российское фармпроизводство растет на уровне рынка
Метки
GMP
Минпромторг России
Сергей Цыб
Персоны
Цыб Сергей Анатольевич
Заместитель министра промышленности и торговли РФ
Шестаков Владислав Николаевич
Директор ФБУ «Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик»
Фармвестник-ТВ
15.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 20
12.09 «7 дней за 7 минут» с Михаилом Некрасовым
07.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 19
06.09 «У редакционного камина» с Вадимом Власовым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №28
В Москве продолжается борьба за клинические исследования
Current issue #28, 2017
Продуктовым ритейлерам надо будет потрудиться для реализации аптечного проекта
Каждая кампания по вакцинации от гриппа сопровождается общественными дискуссиями о пользе и безопасности прививок
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Сентябрь 2017
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 01
18.09 — 20.09 II Всероссийская GMP-конференция
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения