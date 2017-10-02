Рост числа пациентов может привести к дефициту бюджета в 2018 г.

На прошедшем 21 сентября в Госдуме РФ заседании подкомитета по вопросам обращения лекарственных средств, развития фармацевтической и медицинской промышленности председатель подкомитета Александр Петров предупредил о грядущем дефиците федерального финансирования программы «Семь нозологий» и «Перечня 24» (орфанных заболеваний).