Счетная палата не поверила бюджетной отчетности Минздрава

Счетная палата изучила деятельность Минздрава РФ в 2016 году. Контрольное ведомство пришло к выводу, что бюджетная отчетность министерства недостоверна, пишет РБК со ссылкой на отчет СП.



Так, министерство не учло «нематериальные активы» общей стоимостью 121,3 млн руб. и не провело инвентаризацию незавершенного строительства. А поскольку Минздрав не довел до своих учреждений 1,6 млрд руб., 5,4 тыс. человек в 2016 году не получили высокотехнологичную медицинскую помощь по квотам, обнаружили аудиторы.



В Минздраве изданию ответили, что палата указала не на реальных, а на потенциальных пациентов, что, по мнению ведомства, некорректно. Кроме того, указанная сумма была выдана министерству ​в ноябре 2016 года.

«Столь позднее доведение новых объемов средств сделало невозможным их направление на финансовое обеспечение дополнительных объемов высокотехнологичной помощи. Но указанные средства будут использованы на те же цели в текущем году», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, аудиторы Счетной палаты считают, что примерно 4,6 млрд руб. на вакцины против пневмококка были потрачены зря. В Чеченской Республике и Тюменской области на 1 января 2017 года был двухгодичный запас такого препарата, в пяти регионах — на полтора года, а еще в 12 — около годичного и т.д., отметили аудиторы. Регионы могут не успеть использовать эти лекарства до окончания их срока годности. Кроме того, эти 4,6 млрд руб. составляют 40% от всего финансирования закупок вакцин в 2016 году.

В Минздраве настаивают, что делать выводы о востребованности вакцины до завершения года нельзя.

«Именно поэтому при формировании объема закупки вакцины на 2017 год Минздравом России были учтены остатки лекарственного препарата на начало 2017 года, то есть по итогу 2016 года. Кроме того, действующее законодательство позволяет перераспределять вакцины между регионами, где возникает такая потребность, что активно делается, когда это необходимо», — сообщили в пресс-службе министерства.

По итогам проверки Счетная палата направила обращение в СКР и Генпрокуратуру, а также «информационное письмо» в Федеральную антимонопольную службу и заключение в Госдуму и Совет Федерации.

