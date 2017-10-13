Сан Фарма отметила положительные итоги участия в форуме «Мать и Дитя»

Ежегодно, в конце сентября, Российское Общество Акушеров – Гинекологов (РОАГ) проводит одно из самых значимых и престижных мероприятий среди врачей акушеров-гинекологов в России: научно-образовательный форум «Мать и Дитя», собирающий тысячи специалистов этой области со всех уголков страны. Год от года возрастает интерес к столь значимому событию медицинского мира. Так по итогам последнего научного форума, который состоялся в Москве 27-29 сентября 2017, количество зарегистрированных участников составило 4 200 человек, что позволяет констатировать присутствие практически каждого десятого акушера-гинеколога России на столь знаковом событии.

Ведущие фармацевтические компании оказывают активную поддержку научному сообществу в организации форума «Мать и Дитя», освещая новинки и последние достижения фармацевтической индустрии, демонстрируя новые технологии, представляющие интерес для специалистов, работающих в службе охраны материнства и детства в нашей стране.

При поддержке одной из крупнейших международных фармацевтических компаний «Сан Фарма» в рамках Научно-образовательного Форума «Мать и Дитя» 27 сентября состоялось пленарное заседание «Беременность высокого риска - мнение ведущих мировых экспертов», получившее высокую оценку специалистов.

Вот как описала это заседание ежедневная газета форума «Мать и Дитя» во 2-м выпуске 28 сентября 2017 года:

«Центральным событием первого дня работы Форума стало Пленарное заседание «Беременность высокого риска – мнение ведущих мировых экспертов» под председательством Сухих Г.Т., Purandare C.N. (примечание ред.- президент Международной федерации акушеров-гинекологов (FIGO), Макацария А.Д., которое стало площадкой для обмена опытом отечественных и международных специалистов по вопросам ведения беременности высокого риска, развития акушерских и перинатальных осложнений. Были рассмотрены особенности применения гестагенов у беременных с выраженными формами тромбофилии и тромботическим анамнезом. Обсуждались акушерские и перинатальные аспекты применения препаратов натурального прогестерона в лечении невынашивания беременности и профилактике преждевременных родов».

Во время заседания также выступили ведущие российские специалисты в области невынашивания беременности З.С. Ходжаева, Н.М. Подзолкова, Н.И. Тапильская.

Компания Сан Фарма выражает признательность организаторам конгресса, Российскому обществу акушеров – гинекологов за возможность участия и оказание поддержки мероприятия столь высокого уровня.

Источник публикации: Сан Фарма