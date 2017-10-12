Сайт Teva.ru поможет управлять здоровьем

Начал работу сайт teva.ru – информационно-сервисное цифровое пространство, которое поможет дать ответы на многочисленные запросы людей в отношении управления здоровьем. Данный ресурс воплощает в жизнь концепцию «Без барьера».

Попадая на сайт, каждый человек может выбрать свою ключевую роль, в зависимости от которой ресурс выстраивается под посетителя, предлагая ему те сервисы и контент, которые соответствуют его актуальным потребностям:

- Для тех, кто ухаживает за близкими с хроническими заболеваниями или заботится о здоровье всей семьи;

- Для маломобильных людей и тех, кто о них заботится.

Развитие сайта будет построено на постоянной обратной связи с пользователями.