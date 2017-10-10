С сентября 2018 г. в России будет действовать национальный стандарт для телемедицины

Росстандарт утвердил новый национальный стандарт ГОСТ Р 57757-2017 «Дистанционная оценка параметров функций, жизненно важных для человека», ставший одним из первых нормативных документов в области телемедицины.

«Утвержденный стандарт можно отнести к документам перспективной стандартизации, открывающий целую серию документов по стандартизации в области телемедицины»,– сообщает Росстандарт.

Стандарт разработан с целью унификации общих требований к технологиям и процессам дистанционного получения и обработки информации о параметрах функций, важных для жизнедеятельности человека, их передачи и оценки врачом (фельдшером). В нем содержатся общие требования к пользователям, оборудованию и технологиям в системе дистанционного взаимодействия «врач-пациент».

Стандарт вводится в действие c 1 сентября 2018 г.