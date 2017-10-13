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С нового года Татарстан планирует заключать контракты на поставку лекарств до 400 тыс. рублей через аукцион

13.10.2017

Татарстан готовится перевести закупки лекарственных препаратов стоимостью от 100 тыс. до 400 тыс. руб. на новую систему. Ранее она уже была отработана на продуктах питания, строительных и медицинских расходных материалах и подтвердила свою эффективность. Помимо экономии финансовых средств, регион получил сокращение времени закупочной процедуры. Своим опытом республика с удовольствием делится со всеми заинтересованными лицами. Вот и 12 октября в Ростове-на-Дону прошла презентация татарстанского ноу-хау в рамках антикоррупционного форума проекта ОНФ «За честные закупки».

- Мы ввели понятие «тикер» - предквалификацию продукции, - рассказал генеральный директор ГУП «Агентство по государственному заказу Республики Татарстан» Яков Геллер. – Мы обратились к рынку и сказали: «Вот каталог потребностей, вот что мы будем покупать для социальных учреждений. Кто готов поставлять эти тикеры, - регистрируйтесь! Заказа еще нет, но вы предлагайте, что сможете поставить. Был подготовлен каталог предложений от поставщиков, которые подтвердили валидность. Мы сделали презумпцию виновности: если ты получил рекламацию, мы тебя удаляем из каталога до вынесения решения третейским судом. Если тебя оговорил муниципальный служащий, мы его накажем. Но если он прав и ты ему пытался поставить некондицию, мы и тебя, и твоих учредителей больше не пустим на этот рынок.

Сегодня любую закупку в республике в нише 100 тыс.- 400 тыс. руб. можно совершить за 48 часов.

- Как известно, в законе сказано, что такие закупки могут проводиться без торгов, - уточняет Яков Геллер. - То есть он дает право выбора: можно без них, а можно с ними. Сейчас мы подбираемся к медикаментам. Бинты, шприцы, иголки – все это уже существует в виде тикеров и приобретается нами в рамках описанной мною процедуры, но идентифицировать лекарственные препараты - очень тяжело. Сейчас 10 экспертов высокого класса занимаются этим вопросом.

По прогнозу Якова Геллера, вероятнее всего данная работа будет окончена к концу этого года.

На фото: Яков Геллер.

Автор: Екатерина Погонцева, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Республика Татарстан
Фармвестник-ТВ
13.10 «Актуальное интервью» с Данилом Блиновым
11.10 «Актуальный репортаж»: IX Международная конференция «Что происходит на фармацевтическом рынке?»
10.10 «У редакционного камина» с Сергеем Цыбом
09.10 «7 дней за 7 минут» с Олегом Астафуровым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Октябрь №32
Результаты проверок GMP российских и зарубежных инспекторатов часто отличаются
Классические аптечные сети скептически относятся к легализации доставки лекарств на дом
Революции не будет
Расходы на лекарства из бюджетов всех уровней в следующем году могут остаться на уровне 2017 года
Фармацевтический рынок России традиционно демонстрирует аномальные тренды
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