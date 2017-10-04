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С начала 2018 года на шести станциях МЦК планируется открыть аптеки

04.10.2017

На шести станциях Московского центрального кольца (МЦК) с начала года заработают аптеки, мини-маркеты, кофейни, точки продажи прессы, закусочные и рестораны. Также свои магазины там смогут открыть торговцы промтоварами, товарами импульсного спроса и сезонными продуктами.

«Для этого на станциях МЦК Деловой Центр, Верхние Котлы, Новохохловская, Измайлово, Стрешнево и Панфиловская в общем выделят более трех тысяч квадратных метров. Площадь одного помещения составит от 10 до 400 “квадратов” в зависимости от того, что именно там планируется обустроить — кафе с просторным залом или небольшой магазин прессы», — сообщили в пресс-службе АО «МКЖД».

Арендаторов торговых площадей выберут с помощью открытых электронных аукционов, которые проведут с октября по декабрь этого года. Площади будут объединены в лоты, каждый лот будет включать от двух до шести помещений. Всего предусмотрено порядка 24 лотов.

Торговые площади на МЦК потенциально интересны предпринимателям, поскольку через его станции ежедневно проходят тысячи пассажиров.

Извещения о проведении первых аукционов будут опубликованы 7 октября на автоматизированной электронной торговой площадке. Сам аукцион пройдет 14 ноября. Магазины, кафе и сервисные точки откроются на станциях МЦК в начале 2018 года.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Москва
аптеки
Фармвестник-ТВ
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28.09 «Актуальный репортаж»: II Всероссийская GMP-конференция
26.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 21
26.09 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Октябрь №31
Герман Клименко призывает врачей шагать в ногу с новой реальностью
Минздрав предлагает внимательно считать размеры преференций
Через четыре года «Биокад» будет выпускать на территории Москвы 22 противоопухолевых препарата
Рост числа пациентов может привести к дефициту бюджета в 2018 г.
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