С начала 2018 года на шести станциях МЦК планируется открыть аптеки

На шести станциях Московского центрального кольца (МЦК) с начала года заработают аптеки, мини-маркеты, кофейни, точки продажи прессы, закусочные и рестораны. Также свои магазины там смогут открыть торговцы промтоварами, товарами импульсного спроса и сезонными продуктами.



«Для этого на станциях МЦК Деловой Центр, Верхние Котлы, Новохохловская, Измайлово, Стрешнево и Панфиловская в общем выделят более трех тысяч квадратных метров. Площадь одного помещения составит от 10 до 400 “квадратов” в зависимости от того, что именно там планируется обустроить — кафе с просторным залом или небольшой магазин прессы», — сообщили в пресс-службе АО «МКЖД».



Арендаторов торговых площадей выберут с помощью открытых электронных аукционов, которые проведут с октября по декабрь этого года. Площади будут объединены в лоты, каждый лот будет включать от двух до шести помещений. Всего предусмотрено порядка 24 лотов.



Торговые площади на МЦК потенциально интересны предпринимателям, поскольку через его станции ежедневно проходят тысячи пассажиров.

Извещения о проведении первых аукционов будут опубликованы 7 октября на автоматизированной электронной торговой площадке. Сам аукцион пройдет 14 ноября. Магазины, кафе и сервисные точки откроются на станциях МЦК в начале 2018 года.