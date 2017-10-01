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Ученые призывают с осторожностью относиться к препаратам, воздействующим на микрофлору человека

01.10.2017
«Фармацевтический вестник» Сентябрь, 2017 №30
В 2016 г. Сенат США одобрил выделение 1,5 млрд долл. на программу по изучению микроорганизмов в теле человека. И это не случайно. Эксперты говорят, что микробиота — это целая система внутри человека, которая влияет на процессы, происходящие в его организме. А раз так, то с помощью микробиоты можно корректировать состояние организма. Однако делать это надо осторожно. Для того чтобы влиять на эту систему, необходимо тщательно изучать, как она отзовется на тот или иной препарат.
Фармвестник-ТВ
29.09 «Актуальное интервью» с Константином Тиуновым
28.09 «Актуальный репортаж»: II Всероссийская GMP-конференция
26.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 21
26.09 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №30
Аптечным организациям опять устанавливают новые правила
Ученые призывают с осторожностью относиться к препаратам, воздействующим на микрофлору человека
Обзор экспортных поставок фармацевтической продукции за январь—июль 2017 года
Тогда мы идем к вам
Крупнейший игрок может выжить на рынке за счет синергии производства и дистрибуции
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