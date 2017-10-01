Ученые призывают с осторожностью относиться к препаратам, воздействующим на микрофлору человека

В 2016 г. Сенат США одобрил выделение 1,5 млрд долл. на программу по изучению микроорганизмов в теле человека. И это не случайно. Эксперты говорят, что микробиота — это целая система внутри человека, которая влияет на процессы, происходящие в его организме. А раз так, то с помощью микробиоты можно корректировать состояние организма. Однако делать это надо осторожно. Для того чтобы влиять на эту систему, необходимо тщательно изучать, как она отзовется на тот или иной препарат.