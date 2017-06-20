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С июля электронный больничный лист будет внедрен по всей стране

20.06.2017

Уже со следующего месяца практика выдачи электронных больничных будет распространена по всей стране. По электронным больничным листкам будут выплачиваться пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам. Об этом сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев 19 июня на совещании с вице-премьерами. Такая мера утверждена Федеральным законом № 86-ФЗ от 01.05.2017 г. «О внесении изменений в статью 13 Федерального закона "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" и статьи 59 и 78 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"», который вступает в силу с 1 июля 2017 г.

«Эта система, очевидно, удобнее, чем система, когда оформляется бумажный документ. Она гораздо быстрее, не нужно стоять в очереди в поликлиниках, чтобы получить все подписи врачей и печати, которые обычно ставятся, врачам меньше бумаг надо заполнять. При этом если ошибки возникают, – а они, конечно, возникают, – их проще исправить. В прошлом году, я напомню, было выдано более 40 млн бумажных листков нетрудоспособности, так правильно называется больничный лист. Кроме того, электронный документ потерять невозможно и подделать нельзя, что на самом деле тоже имеет определённое значение. Он подтверждается квалифицированной электронной подписью медорганизации. Как только человек готов вернуться на работу, этот документ, его электронная версия, посылается работодателю и в Федеральный фонд социального страхования», – отметил Д. Медведев.

По его словам, несмотря на такой сплошной переход к электронным листкам нетрудоспособности, бумажные варианты больничных листов не отменяются, во всяком случае на этом этапе, до тех пор, пока люди не привыкнут к тому, что теперь это электронные версии.

«Если кто-то захочет оформлять больничный по-старому, отказа тоже быть не должно», – подчеркнул премьер-министр.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
листок нетрудоспособности
Фармвестник-ТВ
19.06 «7 дней за 7 минут» с Николаем Борисоглебским
14.06 «У редакционного камина» с Дмитрием Ефимовым
13.06 «ФармNEWS»: РАФМ: «Новая логистика против старой дистрибуции. Причины. Преимущества. Недостатки»
08.06 «Актуальное интервью» с Игорем Крыловым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
Помогал детям и баста
В I квартале объем закупок УЗИ-аппаратов в России снизился на 9,2%
Правда в глаза
Current issue #20, 2017
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