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С бывшего гендиректора «Империи-фарма» требуют 7,3 млрд рублей

29.09.2017

Бывший генеральный директор «Империи-фарма» Омар Гурцкая может быть привлечен к субсидиарной ответственности по долгам компании — с него требуют 7,3 млрд рублей, пишет fontanka.ru.

27 сентября конкурсный управляющий ТД «Фармация» (до 12 декабря 2013 года компания называлась «Империи-фарма») Борис Ремнев сообщил о том, что контролирующие должника лица привлекаются к субсидиарной ответственности.

«Размер ответственности Гурцкая Омара Гурамовича – 7 366 207 261, 99 рубля», – уточняется в заявлении управляющего. Там же говорится, что инициатором привлечении к ответственности стала новосибирская логистическая компании «Логопарк Обь».

«Империя-Фарма» начала свою деятельность в 1996 году. Расцвет компании пришелся на середину 2000-х. На пике оборот компании превышал 14 млрд рублей, она неоднократно выигрывала конкурсы для государственных медицинских учреждений Петербурга. В 2006 году она выиграла конкурс на обеспечение российских льготников лекарствами, а в 2012 году заключила более 3 тысяч госконтрактов на 4,4 млрд рублей. К 2013 году начал нарастать объем исков от контрагентов, компания сменила название на ТД «Фармация», а в 2015 году был подан иск о банкротстве.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
ЗАО "Империя-Фарма"
Фармвестник-ТВ
29.09 «Актуальное интервью» с Константином Тиуновым
28.09 «Актуальный репортаж»: II Всероссийская GMP-конференция
26.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 21
26.09 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №30
Аптечным организациям опять устанавливают новые правила
Тогда мы идем к вам
Крупнейший игрок может выжить на рынке за счет синергии производства и дистрибуции
Вопросы подготовки самостоятельного управленца остро стоят и для аптек, и для больших компаний
Одноразовые технологии в биофармацевтическом производстве позволяют снизить капитальные затраты
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