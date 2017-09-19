С 22 сентября «Корвалол» и «Валокардин» будут продаваться по рецептам

12 сентября опубликован приказ Минздрава России от 11.07.2017 N 403н «Об утверждении правил отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе иммунобиологических лекарственных препаратов, аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность». В частности, правилами предусмотрено обязанность аптеки хранение рецепта на лекарственные препараты в жидкой лекарственной форме, содержащие более 15% этилового спирта от объема готовой продукции, в течение трех месяцев.

Изменения, касающиеся лекарств с содержанием алкоголя отражены в п.14 Правил отпуска лекарственных средств. В нем говорится, что аптека обязана хранить рецепты на отпущенные наркотические и психотропные лекарственные препараты списка II, психотропные лекарственные препараты списка III течение пяти лет.

Рецепты на лекарственные препараты, отпускаемые бесплатно или со скидкой, а также комбинированные лекарственные препараты, содержащие наркотические средства или психотропные вещества, внесенные в списки II и III Перечня, изготовленные в аптечной организации, лекарственные препараты, обладающие анаболической активностью, лекарственные препараты, подлежащие предметно-количественному учету должны оставаться в аптеке три года.

Наконец, рецепты на лекарственные препараты в жидкой лекарственной форме, содержащие более 15% этилового спирта от объема готовой продукции, иные лекарственные препараты, относящиеся по АТХ к антипсихотическим средствам (код N05A), анксиолитикам (код N05B), снотворным и седативным средствам (код N05C), антидепрессантам (код N06A) и не подлежащие предметно-количественному учету, - в течение трех месяцев. Одни из известных лекарств из этой группы – «Валокардин» и «Корвалол».

Кроме того в приказе говорится о сроках, в течение которых осуществляется отпуск лекарственных препаратов, в том числе с пометками в рецепте «statim» (немедленно) и «cito» (срочно), требованиях к первичной и вторичной упаковке лекарственного препарата, отпускаемого из аптеки; обязанностях работника аптечной организации при выявлении рецептов, выданных с нарушением правил их оформления и т.д.

Приказ вступает в силу через 10 дней после опубликования, то есть 22 сентября 2017 г.