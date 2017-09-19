 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
19.09 «Актуальный репортаж»: БИОТЕХМЕД-2017
15.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 20
12.09 «7 дней за 7 минут» с Михаилом Некрасовым
07.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 19
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №29
Импортозамещение в госзакупках не работает, откровенно заявили отдельные эксперты
Минздрав представил проекты перечней лекарственных средств на 2018 год
Комплексный подход к женской интимной гигиене и восстановлению микрофлоры влагалища
Фармпроизводители критикуют новые подходы в ценообразовании на лекарства
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
268

С 22 сентября «Корвалол» и «Валокардин» будут продаваться по рецептам

19.09.2017

12 сентября опубликован приказ Минздрава России от 11.07.2017 N 403н «Об утверждении правил отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе иммунобиологических лекарственных препаратов, аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность». В частности, правилами предусмотрено обязанность аптеки хранение рецепта на лекарственные препараты в жидкой лекарственной форме, содержащие более 15% этилового спирта от объема готовой продукции, в течение трех месяцев.

Изменения, касающиеся лекарств с содержанием алкоголя отражены в п.14 Правил отпуска лекарственных средств. В нем говорится, что аптека обязана хранить рецепты на отпущенные наркотические и психотропные лекарственные препараты списка II, психотропные лекарственные препараты списка III течение пяти лет.

Рецепты на лекарственные препараты, отпускаемые бесплатно или со скидкой, а также комбинированные лекарственные препараты, содержащие наркотические средства или психотропные вещества, внесенные в списки II и III Перечня, изготовленные в аптечной организации, лекарственные препараты, обладающие анаболической активностью, лекарственные препараты, подлежащие предметно-количественному учету должны оставаться в аптеке три года.

Наконец, рецепты на лекарственные препараты в жидкой лекарственной форме, содержащие более 15% этилового спирта от объема готовой продукции, иные лекарственные препараты, относящиеся по АТХ к антипсихотическим средствам (код N05A), анксиолитикам (код N05B), снотворным и седативным средствам (код N05C), антидепрессантам (код N06A) и не подлежащие предметно-количественному учету, - в течение трех месяцев. Одни из известных лекарств из этой группы – «Валокардин» и «Корвалол».

Кроме того в приказе говорится о сроках, в течение которых осуществляется отпуск лекарственных препаратов, в том числе с пометками в рецепте «statim» (немедленно) и «cito» (срочно), требованиях к первичной и вторичной упаковке лекарственного препарата, отпускаемого из аптеки; обязанностях работника аптечной организации при выявлении рецептов, выданных с нарушением правил их оформления и т.д.

Приказ вступает в силу через 10 дней после опубликования, то есть 22 сентября 2017 г.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
19.09.2017 Эксперт: прямые контракты не всегда ставят во главу угла оценку качества продукции
08.09.2017 В аптеках Нью-Йорка запретят продавать табак
08.08.2017 АСНА: продукция нелекарственного ассортимента составляет порядка 23% от общего ассортимента аптек
01.08.2017 Производители спиртосодержащих лекарств обязаны осуществлять их учет и декларирование
17.07.2017 Продам аптеку
Метки
аптеки
спиртосодержащие лекарственные средства
рецепты
Фармвестник-ТВ
19.09 «Актуальный репортаж»: БИОТЕХМЕД-2017
15.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 20
12.09 «7 дней за 7 минут» с Михаилом Некрасовым
07.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 19
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №29
Импортозамещение в госзакупках не работает, откровенно заявили отдельные эксперты
Минздрав представил проекты перечней лекарственных средств на 2018 год
Комплексный подход к женской интимной гигиене и восстановлению микрофлоры влагалища
Фармпроизводители критикуют новые подходы в ценообразовании на лекарства
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Сентябрь 2017
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 01
18.09 — 20.09 II Всероссийская GMP-конференция
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения