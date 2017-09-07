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Лента · В России
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Росздравнадзор разработал перечни показателей результативности и эффективности контроля

07.09.2017

Росздравнадзор разработал проект ведомственного приказа «Об утверждении перечней показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и ее территориальных органов».

Документ содержит перечни показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности по осуществлению федерального государственного надзора в сфере обращения лекарственных средств; по осуществлению госконтроля за обращением медицинских изделий и по осуществлению госконтроля качества и безопасности медицинской деятельности.

В частности, контрольно-надзорная деятельность в сфере обращения лекарственных средств направлена на устранение следующих негативных явлений:

- смертные случаи, связанные с применением недоброкачественных, контрафактных и фальсифицированных лекарственных препаратов;

- несоответствие лицензиата лицензионным требованиям;

- отсутствие или осуществление деятельности лицензиатом по адресу не указанному в лицензии;

- обращение лекарственных средств недоброкачественных, контрафактных и фальсифицированных лекарственных препаратов;

- несоответствие работников лицензиата лицензионным требованиям;

- неисполнение предписаний об устранении выявленных нарушения обязательных требований. В проекте приказа указано, что руководители Управления Росздравнадзора, руководители ТО Росздравнадзора должны обеспечить внесение показателей результативности и эффективности в функциональные подсистемы АИС «Росздравнадзора», начиная с 1 января 2018 г., в срок до 20 июля 2018 года, далее – каждые шесть месяцев.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
Росздравнадзор
контрольно-надзорные функции
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05.09 «7 дней за 7 минут» с Давидом Мелик-Гусейновым
29.08 «У редакционного камина» с Александром Кондратьевым
28.08 «7 дней за 7 минут» с Еленой Неволиной
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №27
Фарминдустрия критикует методику ценообразования на ЖНВЛП
Организаторы и участники эксперимента по маркировке ЛП тестируют систему проекта
Развитие прямых поставок заставляет дистрибьюторов предлагать новые решения
Какие проекты сегодня способны превратить науку в доходный бизнес
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