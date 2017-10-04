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Лента · В России
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Росздравнадзор разъяснил алгоритм работы аптек в системе маркировки лекарств

04.10.2017
Фото: www.istockphoto.com

28 сентября Росздравнадзор провел очередной вебинар для участников эксперимента по маркировке. Лекция была посвящена применению систем маркировки в аптеках.

Представители компании «ЦентрИнформ» (оператора ИС «Маркировка») Дмитрий Скорчеллетти и Валерия Вербицкая 28 октября провели вебинар для сотрудников аптек, в ходе которого рассказали о взаимодействии системы контроля применения контрольно-кассовой техники (АСК ККТ) и ИС «Маркировка», процессах продажи товара с нанесенной маркировкой и его учета. Также лекторы ответили на вопросы участников вебинара.

Запись вебинара

Презентация к вебинару

Эксперимент по маркировке лекарств стартовал 1 февраля 2017 года в шести регионах России. Его участниками стали крупнейшие фармацевтические дистрибьюторы, ряд производителей и несколько аптечных сетей. В дальнейшем с системой маркировки ЛС будет работать весь фармацевтический рынок.

В вебинаре приняли участие около 450 представителей аптек, фармацевтических дистрибьюторов и производителей лекарственных средств.

Росздравнадзор и компания «Центр Информ» ежемесячно проводят вебинары для аптек и производителей на сайте онлайн-журнала «Катрен-Стиль».

Подробнее о проекте «Маркировка» можно узнать на вебинарах онлайн-журнала для фармацевтов «Катрен-Стиль».

Записи прошедших вебинаров:

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АО НПК «Катрен»
Компании
Катрен АО НПК "Катрен" - национальный дистрибьютор, входящий в пятёрку крупнейших оптовых компаний России, поставляющий лекарственные препараты и товары медицинского назначения для аптек и лечебно-профилактических учреждений.
Фармвестник-ТВ
29.09 «Актуальное интервью» с Константином Тиуновым
28.09 «Актуальный репортаж»: II Всероссийская GMP-конференция
26.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 21
26.09 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Октябрь №31
Герман Клименко призывает врачей шагать в ногу с новой реальностью
Минздрав предлагает внимательно считать размеры преференций
Через четыре года «Биокад» будет выпускать на территории Москвы 22 противоопухолевых препарата
Рост числа пациентов может привести к дефициту бюджета в 2018 г.
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