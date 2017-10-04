Росздравнадзор разъяснил алгоритм работы аптек в системе маркировки лекарств

28 сентября Росздравнадзор провел очередной вебинар для участников эксперимента по маркировке. Лекция была посвящена применению систем маркировки в аптеках.
Представители компании «ЦентрИнформ» (оператора ИС «Маркировка») Дмитрий Скорчеллетти и Валерия Вербицкая 28 октября провели вебинар для сотрудников аптек, в ходе которого рассказали о взаимодействии системы контроля применения контрольно-кассовой техники (АСК ККТ) и ИС «Маркировка», процессах продажи товара с нанесенной маркировкой и его учета. Также лекторы ответили на вопросы участников вебинара.
Эксперимент по маркировке лекарств стартовал 1 февраля 2017 года в шести регионах России. Его участниками стали крупнейшие фармацевтические дистрибьюторы, ряд производителей и несколько аптечных сетей. В дальнейшем с системой маркировки ЛС будет работать весь фармацевтический рынок.
В вебинаре приняли участие около 450 представителей аптек, фармацевтических дистрибьюторов и производителей лекарственных средств.
Росздравнадзор и компания «Центр Информ» ежемесячно проводят вебинары для аптек и производителей на сайте онлайн-журнала «Катрен-Стиль».
Подробнее о проекте «Маркировка» можно узнать на вебинарах онлайн-журнала для фармацевтов «Катрен-Стиль».
Записи прошедших вебинаров:
- Маркировка лекарственных средств: цели, перспективы, методы реализации.
- Маркировка лекарств: как это будет на практике? Основные требования.
- Маркировка лекарств: пошаговые инструкции.
- Валидация оборудования, используемого в проекте по маркировке ЛС: как это делается?
- Оператор эксперимента «Маркировка» рассказал о важных моментах при установке и настройке маркировочного оборудования на производстве.
- Росздравнадзор разъяснил, как прослеживается движение лекарств с помощью маркировки.
- Внедрение ИС «Маркировка» на производстве.
- Способы нанесения идентификационных знаков на упаковку.