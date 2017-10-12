Росздравнадзор: предложения по профилактике материнской смертности не могут стать основанием для вынесения предостережения

В ответ на предостережение ФАС в адрес главы Росздравнадзора Михаила Мурашко, ведомство готовит обращение в антимонопольную службу, в котором заявляет, что предложения по профилактике материнской смертности не могут стать основанием для вынесения предостережения. Напомним, 12 октября ФАС вынесла предостережение руководителю Росздравнадзора за публичное заявление о необходимости ужесточения контроля негосударственных медицинских организаций.

В докладе руководителя Росздравнадзора Михаила Мурашко на Х Общероссийском научно-практическом семинаре «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии» в Сочи речь шла об угрозах для жизни женщин при дефектах оказания медицинской помощи при прерывании беременности (абортах) и поступлении пациенток в стационары высокого (II и III) уровня с осложнениями после подобных операций.

Для расследования причин сложившейся ситуации Михаил Мурашко призвал руководителей стационаров сообщать обо всех подобных случаях, пояснили "ФВ" в Росздравнадзоре.

"В настоящее время государственные стационары II и III уровня по профилю акушерство и гинекология принимают на себя пациенток с самой тяжелой патологией. Данные об осложнениях при проведении процедур в рамках государственных гарантий, в частности, при проведении абортов, обязательно подаются в страховые медицинские организации при оформлении оплаты услуг.

Частные же медорганизации, которых значительно больше, чем государственных, не подают подобную информацию. При этом на них, как на субъекты малого предпринимательства, сегодня распространяется мораторий на проведение плановых проверок.

Именно поэтому Михаил Мурашко призвал медучреждения информировать контролирующие органы обо всех дефектах оказания медпомощи при прерывании беременности (абортах) для формирования системы расследования каждого конкретного случая и для профилактики материнской смертности.

Такие сообщения должны стать основанием для организации контрольных мероприятий в рамках Федерального закона N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», - прокомментировали ситуацию в ведомстве.

Росздравнадзор считает сделанные ФАС выводы преждевременными и необоснованными, так как они построены на авторской статье в средствах массовой информации, а не на докладе и пояснениях руководителя Службы. "Соответствующее обращение будет направлено в ФАС, так как предложения по профилактике материнской смертности не могут стать основанием для вынесения предостережения", - сообщает пресс-служба Росздравнадзора.