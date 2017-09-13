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Росздравнадзор по-прежнему выявляет большое количество незарегистрированных медизделий на рынке

13.09.2017

За пять месяцев текущего года возбуждено 48 уголовных дел по фактам незаконного обращения медизделий. Число незарегистрированных, фальсифицированных и контрафактных медицинских изделий выявляемых Росздравнадзором по-прежнему велико.

В 2016 году ведомством было выявлено более 3 млн единиц, за первое полугодие текущего года - 500 тысяч единиц медизделий, запрещенных к обращению на российском рынке. Такие данные в ходе первого Национального форума «Импортозамещение» привел Дмитрий Павлюков, заместитель руководителя Росздравнадзора.

Суммарный размер штрафов за нарушения в сфере обращения медизделий в 2016 году достиг 116 млн рублей.

В качестве позитивной тенденции представитель Росздравнадзора отметил рост заявок на регистрацию и перерегистрацию медицинских изделий в том числе отечественного производства.

«Тот факт, что производители не забывают вносить изменения в регистрационное досье , мы считаем позитивной тенденцией», – отметил Дмитрий Павлюков.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Росздравнадзор
медицинские изделия
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06.09 «У редакционного камина» с Вадимом Власовым
05.09 «7 дней за 7 минут» с Давидом Мелик-Гусейновым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №28
В Москве продолжается борьба за клинические исследования
Аптечные сети жалуются на большие штрафы за отпуск рецептурных препаратов без рецепта
Фармкомпании надеются на включение их препаратов в Перечень ЖНВЛП и другие перечни
Диалог ФАС и фармкомпаний по поводу рекламы лекарств пока идет постфактум
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