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Росздравнадзор переходит к риск-ориентированной модели контроля обращения медизделий

19.09.2017
Фото: Игорь Чунусов

Реформа контрольной и надзорной деятельности предусматривает переход от тотального контроля к выборочному. Об этом, выступая на XVIII Всероссийском форуме «Обращение медицинских изделий в России: поставщик и ЛПУ» заявил гендиректор ФГБУ ЦМИКЭЭ Росздравнадзора Игорь Иванов.

По его словам, особое внимание в новой концепции будет уделяться управлению рисками, при этом ключевым критерием станет уровень опасности. Вводится несколько классов для характеристики предприятий по данному показателю. Кроме того, реформа предусматривает снижение административной нагрузки бизнеса и повышение эффективности контроля через профилактические, а не карательные мероприятия.

Как сообщил Игорь Иванов, на сегодняшний день под контролем Росздравнадзора находится более 800 тысяч объектов здравоохранения. Из них медицинских организаций -265 тысяч, фармацевтических компаний - более 124 тысяч, структур, занимающихся оборотом наркотических средств - 22,5 тысяч, компаний, работающих в сфере обращения медизделий - 390 тысяч, организаций, обслуживающих медицинскую деятельность - почти 5 тысяч.

«Государство снижает интенсивность плановых контрольных мероприятий в обмен на качественный ведомственный и внутренний контроль, при соблюдении обязательных требований», - заключил докладчик.

Автор: Сергей Рякин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Росздравнадзор
контроль
обращение
медицинские изделия
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12.09 «7 дней за 7 минут» с Михаилом Некрасовым
07.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 19
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №29
Импортозамещение в госзакупках не работает, откровенно заявили отдельные эксперты
Минздрав представил проекты перечней лекарственных средств на 2018 год
Комплексный подход к женской интимной гигиене и восстановлению микрофлоры влагалища
Фармпроизводители критикуют новые подходы в ценообразовании на лекарства
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