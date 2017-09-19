Росздравнадзор переходит к риск-ориентированной модели контроля обращения медизделий

Реформа контрольной и надзорной деятельности предусматривает переход от тотального контроля к выборочному. Об этом, выступая на XVIII Всероссийском форуме «Обращение медицинских изделий в России: поставщик и ЛПУ» заявил гендиректор ФГБУ ЦМИКЭЭ Росздравнадзора Игорь Иванов.

По его словам, особое внимание в новой концепции будет уделяться управлению рисками, при этом ключевым критерием станет уровень опасности. Вводится несколько классов для характеристики предприятий по данному показателю. Кроме того, реформа предусматривает снижение административной нагрузки бизнеса и повышение эффективности контроля через профилактические, а не карательные мероприятия.

Как сообщил Игорь Иванов, на сегодняшний день под контролем Росздравнадзора находится более 800 тысяч объектов здравоохранения. Из них медицинских организаций -265 тысяч, фармацевтических компаний - более 124 тысяч, структур, занимающихся оборотом наркотических средств - 22,5 тысяч, компаний, работающих в сфере обращения медизделий - 390 тысяч, организаций, обслуживающих медицинскую деятельность - почти 5 тысяч.

«Государство снижает интенсивность плановых контрольных мероприятий в обмен на качественный ведомственный и внутренний контроль, при соблюдении обязательных требований», - заключил докладчик.