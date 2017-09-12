Росздравнадзор: о ситуации с аптечной наркоманией на КМВ

На Кавказских Минеральных Водах остается актуальной проблема безрецептурного отпуска лекарственного препарата Прегабалин (торговое наименование - «Лирика») для применения в немедицинских целях. Об этом, отвечая на запрос «ФВ», сообщили в Территориальном органе Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Ставропольскому краю.

При этом суммы штрафов (от пяти тысяч до десяти тысяч рублей на индивидуальных предпринимателей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до двухсот тысяч рублей), предусмотренных для недобросовестных участников фармацевтического рынка, осуществляющих безрецептурный отпуск лекарственного препарата «Лирика», не пугают отдельных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подчеркнули в ведомстве.

В краевом Росздравнадзоре также отметили, что попытки обеспечить достоверный и более жесткий контроль отпуска «Лирика», с включением данного препарата в перечень лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету, не получили практической реализации в 2016-2017 годах».

Связано это с тем, что «недобросовестные субъекты не ставят данный лекарственный препарат на официальный приход, закупая его в различных субъектах РФ». В частности скрывается информация о поставщиках и источниках поступления. В результате невозможно провести сверку прихода, расхода, наличия остатков «Лирики» и проконтролировать законность отпуска (наличие рецептурных бланков или требований-накладных) лекарственного препарата.

В 2016 году в территориальном органе Росздравнадзора было принято в производство 15 материалов дел, собранных по фактам безрецептурного отпуска лекарственного препарата «Лирика» отделом МВД и прокуратурой г. Пятигорска по результатам проверок двух аптечных организаций. В 2017 году в ведомство поступили материалы 12 дел.

Кроме того, специалистами Росздравнадзора по Ставропольскому краю, в 2016-2017 годах составлено 16 протоколов об административных правонарушениях. Аптечные организации, допустившие правонарушения, привлечены к административной ответственности в виде штрафов на сумму 580 тыс. рублей, материалы девяти проверок находятся на рассмотрении.

Специалисты ведомства также приняли участие в семи внеплановых выездных проверках совместно с сотрудниками прокуратуры г. Пятигорска. «В ходе данных проверок установлены многочисленные нарушения порядка обращения лекарственных средств, справки с указанными фактами выявленных нарушений направлены в прокуратуру г. Пятигорска для возбуждения дел об административных правонарушениях», - заявили в ставропольском РЗН.

В течение 2016 г. и 2017 г. в адрес Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, территориальным органом направлялись информационные письма с анализом ситуации, сложившейся в крае с безрецептурным отпуском лекарственных средств, содержащих Прегабалин, добавили в краевом Росздравнадзоре.

Как ранее сообщал «ФВ», после скандала, связанного с незаконным отпуском рецептурных наркосодержащих препаратов, с 1 сентября была закрыта аптека на ул. Дзержинского в Пятигорске.