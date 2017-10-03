 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
29.09 «Актуальное интервью» с Константином Тиуновым
28.09 «Актуальный репортаж»: II Всероссийская GMP-конференция
26.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 21
26.09 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Октябрь №31
Герман Клименко призывает врачей шагать в ногу с новой реальностью
Минздрав предлагает внимательно считать размеры преференций
Через четыре года «Биокад» будет выпускать на территории Москвы 22 противоопухолевых препарата
Рост числа пациентов может привести к дефициту бюджета в 2018 г.
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
57

Росздравнадзор: лекарства, не входящие в перечень ЖНВЛП, с начала года подорожали на 8,9%

03.10.2017

За 8 месяцев 2017 года уровень розничных цен амбулаторного сегмента на лекарственные препараты, входящие в перечень ЖНВЛП, снизился на 0,9%. При этом средний рост уровня розничных цен на препараты, не входящие в перечень ЖНВЛП, за этот период составил 8,9%, сообщает Росздравнадзор.

Цены на ЖНВЛП отечественного производства снизились на 1,5%, зарубежного – на 0,4%.

Снижение розничных цен на ЖНВЛП в ценовой категории до 50 рублей составило 1,4 от 50 до 500 рублей – 0,8%, свыше 500 рублей – 0,4%.

Закупочные (оптовые) цены на лекарственные препараты амбулаторного сегмента, входящие в перечень ЖНВЛП, за 8 месяцев 2017 года снизились на 0,8%.

Средний рост уровня розничных цен на лекарственные препараты, не входящие в перечень ЖНВЛП, за 8 месяцев 2017 года составил 8,9%, в том числе в ценовой категории до 50 рублей – 3,7%, от 50 до 500 рублей – 9.4%, свыше 500 рублей – 9%.

Автор: «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
28.09.2017 Минздрав решил разъяснить, как применять его приказ об отпуске лекарств из аптек
25.09.2017 Минздрав Японии учтет мнение американских фармкомпаний при пересмотре цен на лекарства
22.09.2017 Корвалол и Валокордин остаются безрецептурными лекарствами
08.09.2017 В Казахстане будет регулироваться этичность продвижения лекарств
06.09.2017 В Москве утвержден перечень требований, соблюдение которых оценивается при контроле за ценами на ЖНВЛП
Метки
лекарственные препараты
цены
Фармвестник-ТВ
29.09 «Актуальное интервью» с Константином Тиуновым
28.09 «Актуальный репортаж»: II Всероссийская GMP-конференция
26.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 21
26.09 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Октябрь №31
Герман Клименко призывает врачей шагать в ногу с новой реальностью
Минздрав предлагает внимательно считать размеры преференций
Через четыре года «Биокад» будет выпускать на территории Москвы 22 противоопухолевых препарата
Рост числа пациентов может привести к дефициту бюджета в 2018 г.
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Октябрь 2017
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 01 02 03 04 05
03.10 IX Международная конференция "Что происходит на фармацевтическом рынке?»
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения