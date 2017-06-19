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Росздавнадзор и ФНС дадут подробную инструкцию по работе в новой федеральной системе учета лекарств

19.06.2017
Фото: www.istockphoto.com

22 июня на вебинаре специалисты Росздравнадзора, ФНС и других организаций дадут пошаговые инструкции для участников фармацевтического рынка России по присоединению к автоматизированной системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения. Партнером и провайдером вебинара снова стал электронный журнал для врачей и фармацевтов «Катрен-Стиль».

В первой части вебинара представители РЗН ответят на все вопросы, заданные слушателями на предыдущем вебинаре о маркировке (посмотреть запись вебинара РЗН 5 июня 2017 года бесплатно).

Затем эксперты представят пошаговые инструкции по участию в проекте «Маркировка лекарств» по категориям: российский производитель, иностранный держатель регистрационного удостоверения, организация оптовой торговли, организация розничной торговли, медицинская организация.

Слушатели вебинара получат исчерпывающую информацию о:

  • порядке получения усиленной квалифицированной электронной подписи, необходимой каждому участнику проекта;
  • процедуре регистрации в личном кабинете ИС «Маркировка»;
  • требованиям к содержанию заявки и порядке рассмотрения;
  • порядке описания лекарственного препарата в информационной системе «Маркировка»;
  • перечне и порядке внесения информации в информационную систему «Маркировка».

В завершение вебинара представители ФНС и РЗН ответят на вопросы слушателей по теме вебинара.

Чтобы принять участие в вебинаре, необходима регистрация.

Пройти регистрацию на вебинар РЗН и ФНС 22 июня

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АО НПК «Катрен»
Росздравнадзор
Компании
Катрен АО НПК "Катрен" - национальный дистрибьютор, входящий в пятёрку крупнейших оптовых компаний России, поставляющий лекарственные препараты и товары медицинского назначения для аптек и лечебно-профилактических учреждений.
Фармвестник-ТВ
14.06 «У редакционного камина» с Дмитрием Ефимовым
13.06 «ФармNEWS»: РАФМ: «Новая логистика против старой дистрибуции. Причины. Преимущества. Недостатки»
08.06 «Актуальное интервью» с Игорем Крыловым
07.06 «Актуальное интервью» с Дмитрием Морозовым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
Помогал детям и баста
В I квартале объем закупок УЗИ-аппаратов в России снизился на 9,2%
Правда в глаза
Current issue #20, 2017
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