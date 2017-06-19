Росздавнадзор и ФНС дадут подробную инструкцию по работе в новой федеральной системе учета лекарств

22 июня на вебинаре специалисты Росздравнадзора, ФНС и других организаций дадут пошаговые инструкции для участников фармацевтического рынка России по присоединению к автоматизированной системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения. Партнером и провайдером вебинара снова стал электронный журнал для врачей и фармацевтов «Катрен-Стиль».

В первой части вебинара представители РЗН ответят на все вопросы, заданные слушателями на предыдущем вебинаре о маркировке (посмотреть запись вебинара РЗН 5 июня 2017 года бесплатно).

Затем эксперты представят пошаговые инструкции по участию в проекте «Маркировка лекарств» по категориям: российский производитель, иностранный держатель регистрационного удостоверения, организация оптовой торговли, организация розничной торговли, медицинская организация.

Слушатели вебинара получат исчерпывающую информацию о:

порядке получения усиленной квалифицированной электронной подписи, необходимой каждому участнику проекта;

процедуре регистрации в личном кабинете ИС «Маркировка»;

требованиям к содержанию заявки и порядке рассмотрения;

порядке описания лекарственного препарата в информационной системе «Маркировка»;

перечне и порядке внесения информации в информационную систему «Маркировка».

В завершение вебинара представители ФНС и РЗН ответят на вопросы слушателей по теме вебинара.

Чтобы принять участие в вебинаре, необходима регистрация.

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