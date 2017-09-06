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Лента · В России
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Ростовские физики ищут способы проведения антивирусной терапии на стадии сборки вируса

06.09.2017

Ученые Южного федерального университета (ЮФУ) обнаружили сходство между структурами некоторых вирусных оболочек и кристаллов. Получив исчерпывающие представления об устройстве оболочки и механизмах самосборки вируса, которые напрямую влияют на его способность инфицировать клетку-хозяина, можно будет предотвращать процесс инфицирования человека на самых ранних этапах. Например, путем проектирования более эффективных, принципиально новых противовирусных средств, создания наноконтейнеров для адресной доставки лекарственного вещества.

Исследование проводится на деньги Российского научного фонда с привлечением молодых ученых и исследователей из других регионов. Срок выполнения работы – три года, однако возможно продление грантового финансирования еще на один-два года. Руководит проектом профессор кафедры нанотехнологий физического факультета ЮФУ Сергей Рошаль.

Автор: Екатерина Погонцева, «Фармацевтический вестник»
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Метки
ЮФУ
Фармвестник-ТВ
05.09 «7 дней за 7 минут» с Давидом Мелик-Гусейновым
29.08 «У редакционного камина» с Александром Кондратьевым
28.08 «7 дней за 7 минут» с Еленой Неволиной
24.08 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 13(18)
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №27
Фарминдустрия критикует методику ценообразования на ЖНВЛП
Организаторы и участники эксперимента по маркировке ЛП тестируют систему проекта
Развитие прямых поставок заставляет дистрибьюторов предлагать новые решения
Какие проекты сегодня способны превратить науку в доходный бизнес
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