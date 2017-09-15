Ростех до 2020 года инвестирует в сферу здравоохранения 6 миллиардов рублей

В рамках проходящей в Геленджике конференции "Биотехмед 2017" генеральный директор Госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов заявил, что развитие сферы здравоохранения входит в стратегические приоритеты Госкорпорации.

«Планируется инвестировать свыше 3 млрд руб. в создание ряда вакцин – от ротавирусной инфекции, вируса папилломы человека, ветряной оспы, пневмококка, комбинированной вакцины MMR от трех инфекций: корь, краснуха и паротит и другие. Реализацией проектов в этой сфере займется Нацимбио. Еще 3 млрд рублей планируется инвестировать в разработку нового медицинского оборудования, что позволит создать свыше 100 образцов современной медтехники. В контуре Ростеха за это направление будет отвечать холдинг Швабе, ПОЗиС и ряд других наших компаний», - заявил Сергей Чемезов.