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Ростех до 2020 года инвестирует в сферу здравоохранения 6 миллиардов рублей

15.09.2017

В рамках проходящей в Геленджике конференции "Биотехмед 2017" генеральный директор Госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов заявил, что развитие сферы здравоохранения входит в стратегические приоритеты Госкорпорации.

«Планируется инвестировать свыше 3 млрд руб. в создание ряда вакцин – от ротавирусной инфекции, вируса папилломы человека, ветряной оспы, пневмококка, комбинированной вакцины MMR от трех инфекций: корь, краснуха и паротит и другие. Реализацией проектов в этой сфере займется Нацимбио. Еще 3 млрд рублей планируется инвестировать в разработку нового медицинского оборудования, что позволит создать свыше 100 образцов современной медтехники. В контуре Ростеха за это направление будет отвечать холдинг Швабе, ПОЗиС и ряд других наших компаний», - заявил Сергей Чемезов.

Автор: Оксана Баранова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Госкорпорация "Ростех"
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07.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 19
06.09 «У редакционного камина» с Вадимом Власовым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №28
В Москве продолжается борьба за клинические исследования
Аптечные сети жалуются на большие штрафы за отпуск рецептурных препаратов без рецепта
Фармкомпании надеются на включение их препаратов в Перечень ЖНВЛП и другие перечни
Диалог ФАС и фармкомпаний по поводу рекламы лекарств пока идет постфактум
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