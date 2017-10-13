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Росстат: в сентябре 2017 г. импорт фармпродукции в Россию снизился на 9,6%

13.10.2017

При этом в сентябре 2017 года относительно сентября 2016 года импорт фармпродукции возрос на 11,9%

По предварительным данным таможенной статистики, в январе – сентябре 2017 года импорт товаров из стран дальнего зарубежья в стоимостном выражении составил 144 424,0 млн долл. и по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличился на 24,7%.

В сентябре 2017 года стоимостной объем импорта товаров из стран дальнего зарубежья составил 17 332,4 млн долл. и по сравнению с августом 2017 года снизился на 11,0%.

В сентябре 2017 года относительно сентября 2016 года импорт из стран дальнего зарубежья увеличился на 12,4%.

При этом, как указано в отчете Росстата, в сентябре 2017 г. импорт фармацевтической продукции в Россию в стоимостном выражении составил 889,5 млн долл. против 984,4 млн долл. в августе 2017 г. (-9,6%).

В сентябре 2017 года относительно сентября 2016 года импорт фармацевтической продукции возрос на 11,9%.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
Росстат
импорт
Фармвестник-ТВ
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11.10 «Актуальный репортаж»: IX Международная конференция «Что происходит на фармацевтическом рынке?»
10.10 «У редакционного камина» с Сергеем Цыбом
09.10 «7 дней за 7 минут» с Олегом Астафуровым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Октябрь №32
Результаты проверок GMP российских и зарубежных инспекторатов часто отличаются
Классические аптечные сети скептически относятся к легализации доставки лекарств на дом
Революции не будет
Расходы на лекарства из бюджетов всех уровней в следующем году могут остаться на уровне 2017 года
Фармацевтический рынок России традиционно демонстрирует аномальные тренды
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