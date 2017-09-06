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Лента · В России
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Росстат: в августе цены на лекарства снизились на 0,5%

06.09.2017

В августе 2017 г. индекс потребительских цен в России составил 99,5%, с начала года – 101,8% (в августе 2016г. – 100,0%, с начала года – 103,9%), сообщает Росстат.

При этом индекс потребительских цен на медикаменты в августе составил 99,5%, с начала года – 97,9% (в августе 2016 г. – 100,4%, с начала года – 102,4%).

Снижение цен отмечалось на большинство наблюдаемых видов медикаментов и медицинских товаров. Заметно снизились цены на валидол – на 3,2%, сульфацетамид – на 2,1%, таурин – на 1,4%, колдрекс, метамизол натрия (анальгин отечественный), настойку пустырника, термометры ртутные – на 0,8-1,1%. Одновременно гипотиазид подорожал на 1,1%.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
Росстат
лекарственные препараты
цены
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28.08 «7 дней за 7 минут» с Еленой Неволиной
24.08 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 13(18)
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №27
Фарминдустрия критикует методику ценообразования на ЖНВЛП
Организаторы и участники эксперимента по маркировке ЛП тестируют систему проекта
Развитие прямых поставок заставляет дистрибьюторов предлагать новые решения
Какие проекты сегодня способны превратить науку в доходный бизнес
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