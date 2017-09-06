Росстат: в августе цены на лекарства снизились на 0,5%

В августе 2017 г. индекс потребительских цен в России составил 99,5%, с начала года – 101,8% (в августе 2016г. – 100,0%, с начала года – 103,9%), сообщает Росстат.

При этом индекс потребительских цен на медикаменты в августе составил 99,5%, с начала года – 97,9% (в августе 2016 г. – 100,4%, с начала года – 102,4%).

Снижение цен отмечалось на большинство наблюдаемых видов медикаментов и медицинских товаров. Заметно снизились цены на валидол – на 3,2%, сульфацетамид – на 2,1%, таурин – на 1,4%, колдрекс, метамизол натрия (анальгин отечественный), настойку пустырника, термометры ртутные – на 0,8-1,1%. Одновременно гипотиазид подорожал на 1,1%.