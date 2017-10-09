Росстат отмечает снижение цен на большинство наблюдаемых видов медицинских товаров

В сентябре 2017 г. индекс потребительских цен составил 99,9%, с начала года – 101,7%. При этом индекс потребительских цен на медикаменты в сентябре составил 99,4%, с начала года – 99,4%, к сентябрю 2016 г. – 99,4%.

Снижение цен отмечалось на большинство наблюдаемых видов медицинских товаров. Цены на валидол снизились на 4,9%, сульфацетамид, метамизол натрия (анальгин отечественный), корвалол, поливитамины без минералов отечественные, стрепсилс – на 1,1-2,1%. Вместе с тем, бинт подорожал на 0,7%, гипотиазид – на 0,5%.